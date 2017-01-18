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Московский листок

Союз ученых Петербурга выступил против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Опубликовано 18.01.2017 в разделе комментариев 1

Союз ученых Петербурга выступил против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Санкт-Петербургский союз ученых выступил против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, передает Интерфакс со ссылкой на сообщение, размещенное на сайте организации.

"Построенный в середине XIX в. на средства государственной казны, Исаакиевский собор никогда не принадлежал собственно церкви. Не следует бросаться из крайности в крайность: в годы тоталитаризма храмы уничтожали, сейчас стали передавать церкви давно ставшие музеями соборы. Принадлежащие городу соборы-музеи, являющиеся историко-культурными памятниками мирового значения и его "визитной карточкой", должны оставаться светскими государственными учреждениями, в случае с Исаакиевским собором - "двойного назначения", - говорится в заявлении.

Ученые считают, что сложившаяся практика проведения в Исаакиевском соборе богослужений учитывает интересы верующих. Вместе с тем, передача собора в пользование РПЦ нанесет ущерб научной деятельности музея, а также нарушит права жителей города.

"Твердо убеждены, что передача РПЦ памятника истории, культуры и архитектуры Исаакиевского собора недопустима и должна быть остановлена", - отмечается в заявлении.

Ранее против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступил Союз музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кроме того, Союз музеев России опубликовал историческое исследование, доказывающее, что Исаакиевский собор не принадлежал церкви даже во времена Российской империи и в XIX веке церкви было отказано в просьбе передать собор ей.

10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви. Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но признано памятником федерального значения и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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А.Каммерер написал 18.01.2017 12:28
Глас разума! Похоже, в обществе что то начало потихоньку меняться.
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