По России провезут ковчег с мощами новомучеников к 100-летию Октябрьской революции

К столетию Октябрьской революции по России провезут в специальном ковчеге мощи святых новомучеников, погибших за веру после 1917 года, передает «Интерфакс».

По словам митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, сейчас ведется работа по изготовлению ковчега, в котором будут находиться мощи всех новомучеников, останки которых были обретены. "Ковчег проедет по всем епархиям Русской православной церкви", - отметил митрополит.

В настоящее время к лику новомучеников погибших за веру в послереволюционные годы, причислены более тысячи человек, что числе Николай II, его супруга Александра Федоровна и пятеро детей.