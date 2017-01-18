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Московский листок

По России провезут ковчег с мощами новомучеников к 100-летию Октябрьской революции

Опубликовано 18.01.2017 в разделе комментариев 1

По России провезут ковчег с мощами новомучеников к 100-летию Октябрьской революции

К столетию Октябрьской революции по России провезут в специальном ковчеге мощи святых новомучеников, погибших за веру после 1917 года, передает «Интерфакс».

По словам митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, сейчас ведется работа по изготовлению ковчега, в котором будут находиться мощи всех новомучеников, останки которых были обретены. "Ковчег проедет по всем епархиям Русской православной церкви", - отметил митрополит.

В настоящее время к лику новомучеников погибших за веру в послереволюционные годы, причислены более тысячи человек, что числе Николай II, его супруга Александра Федоровна и пятеро детей.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Не понял?
А.Каммерер написал 18.01.2017 12:35
Повезут мощи святых Николашки Дурака и его Аликс как? Из Петропавловского собора откопают? А вообще- нарастающая государственная шизофрения является верным признаком, что скоро этой власти кирдык,
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