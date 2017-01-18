Помощники Ольги Голодец пообщались с народом. Живы

Во время новогоднего корпоратива подчиненные заместителя председателя правительства России Ольги Голодец устроили драку. Потасовка, в которой участвовали более 20 человек, произошла в центре Москвы, в караоке-баре «Кадриль» по адресу Пушечная улица, дом 7/5.

Чиновники правительства вышли на улицу покурить, где у них произошла ссора с сотрудниками одной из частных фирм, которые также отдыхали в заведении. Словесная перепалка переросла в драку. Разнимать разбушевавшихся мужчин пришлось охранникам ресторана. На место прибыл наряд полиции. Правоохранители опросили участников драки, после чего попытались разыскать несколько человек, скрывшихся сразу после драки, но не очень успешно.

В драке принимали участие помощник заместителя председателя Правительства РФ Илья Баринов, а также замглавы секретариата Ольги Голодец Арсений Юшин. Первому немного настучали по физиономии и другим местам, второй отскочил без особых повреждений, зато вызвал полицию.

- Деятельность вице-премьера Голодец настолько популярна в народе, что я не удивлен желанием подвыпивших граждан сказать слова благодарности и что-то сделать руками, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Если б они устроили новогоднюю пьянку возле собеса, то вообще убили бы, наверно. Надо было не жлобиться и снять отдельное заведение целиком, и на улицу не выходить. Кстати, охрана вице-премьеру по статусу не положена, обычно силовое обеспечение мероприятий проводит секретариат своими силами. Ну да какой вице-премьер, такой у него и секретариат... Побитый помощник раньше вроде религиозными сообществами занимался в администрации президента? Ну-ну... И Ольга Голодец с этим личным составом ездит по всяким социальным заведениям, с облагодетельствованными людьми встречается? А ну как благодарить начнут? Тут бы лучше из школы самбо и дзю-до набирать помощников, желательно в тяжелом весе. А умеют ли они читать и писать особого значения не имеет. Главное, чтоб мелочь считать могли.