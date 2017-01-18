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Московский листок

Центр Италии тряхнуло на 5,4 балла

Опубликовано 18.01.2017 в разделе комментариев 0

Центр Италии тряхнуло на 5,4 балла

В среду утром в центральной Италии зафиксирован сильный подземный толчок магнитудой 5,4. Как сообщает итальянский телеканал Rai 24, эпицентр землетрясения находился в 30 км к юго-западу от города Асколи-Пичено на глубине 10 км. Подземный толчок ощутили жители центральных областей Марке и Абруццо, а также Рима. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Известно, что в связи с землетрясением в метрополитене Рима проходит. Также сообщается, что в некоторых районах Рима учеников выводят из здания школ.

 



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