Центр Италии тряхнуло на 5,4 балла В среду утром в центральной Италии зафиксирован сильный подземный толчок магнитудой 5,4. Как сообщает итальянский телеканал Rai 24, эпицентр землетрясения находился в 30 км к юго-западу от города Асколи-Пичено на глубине 10 км. Подземный толчок ощутили жители центральных областей Марке и Абруццо, а также Рима. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Известно, что в связи с землетрясением в метрополитене Рима проходит. Также сообщается, что в некоторых районах Рима учеников выводят из здания школ.



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться