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Московский листок

Депутаты ЕР и ЛДПР продавили ускоренную передачу Исаакиевского собора церкви при помощи грубой силы

Опубликовано 18.01.2017 в разделе комментариев 2

Решение Смольного передать Исаакиевский собор в ведение Русской православной церкви вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Многие петербуржцы опасаются за судьбу расположенного там музея.

В ЗакСе Петербурга в среду, 18 января, обсуждали обращение к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой ускорить передачу объекта в ведение РПЦ. Инициаторами постановления выступили фракции «Единая Россия» и ЛДПР. Оппозиция была категорически против. 

Яблочник Михаил Амосов заявил, что хочет внести в документ поправки, однако его пожелания спикер ЗакСа Вячеслав Макаров проигнорировал. Возмущенный таким поворотом событий депутат Амосов принялся ходить по залу заседаний и скандировать: «Дайте сроки на поправки!» Единороссы попытались навалиться массой, после чего произошла небольшая потасовка.



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Всего комментариев к статье: 2
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Сионские гунны глумятся над нами...
Это что?! написал 18.01.2017 15:25
...А проплаченные скоты им подыгрывают.
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(без названия)
стоик669 написал 18.01.2017 14:40
У очередного попа Гундяя будет место, где пьянствовать и затем устраивать ДТП?
Или совращать малолетних - чем закончилась та история с бежавшим в Израиль попом Гундяя?
Почему многие преступники бегут в Израиль?
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