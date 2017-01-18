Депутаты ЕР и ЛДПР продавили ускоренную передачу Исаакиевского собора церкви при помощи грубой силы

Решение Смольного передать Исаакиевский собор в ведение Русской православной церкви вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Многие петербуржцы опасаются за судьбу расположенного там музея.
В ЗакСе Петербурга в среду, 18 января, обсуждали обращение к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой ускорить передачу объекта в ведение РПЦ. Инициаторами постановления выступили фракции «Единая Россия» и ЛДПР. Оппозиция была категорически против.
Яблочник Михаил Амосов заявил, что хочет внести в документ поправки, однако его пожелания спикер ЗакСа Вячеслав Макаров проигнорировал. Возмущенный таким поворотом событий депутат Амосов принялся ходить по залу заседаний и скандировать: «Дайте сроки на поправки!» Единороссы попытались навалиться массой, после чего произошла небольшая потасовка.
|
|
Это что?! написал 18.01.2017 15:25
стоик669 написал 18.01.2017 14:40
Или совращать малолетних - чем закончилась та история с бежавшим в Израиль попом Гундяя?
Почему многие преступники бегут в Израиль?