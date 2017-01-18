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Московский листок

Россия заняла 32 место по доступности бензина для населения

Опубликовано 18.01.2017 в разделе комментариев 0

Россия заняла 32 место по доступности бензина для населения

Россия заняла десятое место в рейтинге стран с самым дешёвым бензином, составленном агентством Bloomberg. По итогам IV квартала 2016 года, средняя стоимость бензина в РФ составила $0,62 за литр (38 рублей) против $0,59 за литр (37,7 рубля) в III квартале 2016 года. Меньше всего бензин стоит в Венесуэле ($0,01), также в тройке лидеров оказались Саудовская Аравия ($0,24) и Иран ($0,3). Самые высокие цены зафиксированы в Норвегии ($1,78 за литр) и Гонконге ($1,91 за литр).

По доступности бензина для жителей Россия оказалась на 32-м месте. В среднем жители России покупают по 333,1 литра бензина в год, что составляет 2,13% от среднестатистической годовой зарплаты по стране. Таким образом, по величине затрат на бензин от годового дохода Россия оказалась на 51-й позиции рейтинга.

Этот рейтинг также возглавляет Венесуэла, где среднестатистический житель тратит на бензин 0,87% средней зарплаты за день. В среднем венесуэльские водители используют 120,07 галлона бензина в год, тратя на это 0,29% средней зарплаты.

На втором месте оказались США. На заправку бензинового автомобиля американцы тратят 0,43% от среднесуточного дохода. По затратам населения на бензин США оказались на 47-й строчке (1,86% годового дохода).

 



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