"Дыра" в капитале православного банка "Пересвет" достигла 45,8 млрд рублей

Отрицательный капитал московского банка «Пересвет», основным акционером которого является Русская православная церковь, на 1 января 2017 года достиг 45,82 млрд рублей. Об этом сообщается сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. «Стоимость чистых активов АКБ "Пересвет" по состоянию на 01.01.2017 составляет минус 45 818 977 184 рубля», — говорится в сообщении. По состоянию на 1 декабря 2016 года отрицательный капитал банка составлял 35,1 млрд руб. Таким образом, дыра в капитале банка увеличилась почти на 30,5%.

Напомним, в октябре 2016 года ЦБ РФ назначил в «Пересвете» временную администрацию в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам. Одновременно ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.