В России задумались об отмене "закона Димы Яковлева"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о возможности отмены так называемого "закон Димы Яковлева" о запрете усыновления американцами российских детей По ее словам, закон не является самоцелью, и при определенных гарантиях США "все можно вернуть на круги своя".

"Если Соединенные Штаты дадут гарантии того, что здоровье наших детей, жизнь, права наших детей будут гарантированны в Соединенных Штатах Америки, если они будут понимать, что необходимо сотрудничество с дипломатическими представителями, представителями власти России по контролю за тем, как живут наши дети, будет диалог, будет постоянно даваться информация, то все можно вернуть "на круги своя", - цитирует спикера Совфеда Интерфакс.

При этом, она отметила, что с момента введения в России запрета на усыновление американцами российских сирот, со стороны США не поступало никаких предложений по изменению ситуации.

"За эти три года не было ни одной попытки со стороны властей США начать диалог с Россией по вопросу усыновления российских детей в Соединенные Штаты Америки, не было сделано ни одного шага попытаться скорректировать то соглашение, которое было, и найти пути решения этой проблемы", - сообщила она.

Напомним, накануне Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 75 тыс. евро гражданам США, которые из-за запрета не смогли завершить уже начатое усыновление российских детей.