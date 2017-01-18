В Москве может появиться памятник гастарбайтерам. С таким предложением выступил глава района муниципального округа Арбат Евгений Бабенко.

«Эти ребята – дворники и все прочие, которые изумительно работают, и благодарность от москвичей звучит очень редко. Я вижу по району. Они работают, пашут. Смотришь – везде с совком, с метелкой. Москвичи должны быть благодарны. У меня в свое время была мысль такая еще в Замоскворечье - поставить памятник от благодарных москвичей мигрантам. Почему-то у нас есть памятник огурцу, памятник стакану, бедной собачке, которая погибла где-то», - цитирует Бабенко АГН «Москва».

По его мнению, инициатива по установке такого памятника должна идти от самих москвичей и властей города. «Я считаю, что памятник надо ставить, и это должно прозвучать не от меня, а от инициативной группы москвичей и зама мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петра Павловича Бирюкова. Объясню почему: потому что основное количество людей берет он. Это будет по-русски: «Спасибо, братан, что вот это все есть». И они (мигранты) будут по-другому относится. Они не будут шарахаться от москвича как от небожителя какого-то», - отметил Бабенко.

В свою очередь в столичной комиссии по монументальному искусству уже заявили, что не видят смысла в установке такого памятника.