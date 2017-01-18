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Московский листок

Сергей Аракчеев вышел на свободу по УДО

Опубликовано 18.01.2017 в разделе комментариев 0

Сергей Аракчеев вышел на свободу по УДО

Бывший офицер внутренних войск России Сергей Аракчеев, осужденный на 15 лет колонии за убийство трех жителей Чечни, вышел на свободу, передает Интерфакс со ссылкой на главу объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерия Лазарева. По его словам, в декабре прошлого года Борский городской суд Нижегородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Аракчеева, а 16 декабря судебное решение вступило в законную силу. Известно, что Аракчеев отбывал наказание в исправительной колонии № 11 Нижегородского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

По данным «МК», Аракчеев освободился условно-досрочно благодаря положительной характеристике администрации колонии. По словам друзей осужденного, освобождение скрывали, опасаясь за жизнь бывшего военнослужащего. Сообщается, что Аракчеев покинул пределы России.

В декабре 2007 года бывшие офицеры внутренних войск МВД РФ Аракчеев и Евгений Худяков были признаны виновными в убийстве трех мирных жителей Чечни в 2003 году. Защита фигурантов дела настаивала на их невиновности. Тогда суд приговорил Худякова к 17 годам лишения свободы, а Аракчеева - к 15 годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Худяков не явился на процесс и был осужден заочно. Оба лишены воинских званий и госнаград.

До этого Северо-Кавказский окружной военный суд дважды выносил им оправдательный приговор - в июне 2004 года и октябре 2005 года. Решения суда были основаны на вердиктах присяжных. Военная коллегия Верховного суда РФ дважды отменяла оправдательный приговор и направляла дело на новое рассмотрение.

 



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