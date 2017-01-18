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Московский листок

У Сечина нашли мигалку

Опубликовано 18.01.2017 в разделе комментариев 0

У Сечина нашли мигалку

Глава «Роснефти» Игорь Сечин при передвижении использует автомобиль с «мигалкой», нарушая тем самым запрет введенный президентом Владимиром Путиным в 2012 году, сообщает «Дождь» со ссылкой на источники в окружении главы госкомпании и неназванного федерального чиновника. При этом телеканал отмечает, что Сечин является единственным среди руководителей государственных компаний и корпораций, кто ездит с "мигалкой".

Издание напоминает, что об использовании Сечиным "мигалки" стало известно в конце 2016 года. Тогда журналист Life Анастасия Кашеварова опубликовала в своем Instagram кадр с Mercedes на фоне кремлевской стены. Кашеварова рассказала, что Сечин сам сел за руль этой машины, выйдя из стен Кремля. В пресс-службе "Роснефти" отказались сообщить, на каком основании глава компании пользуется "мигалкой". "Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении", - заявил «Дождю» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отказался отвечать на этот вопрос.

До 2012 года Сечин передвигался на автомобиле со спецсигналом как вице-премьер. Изданию не удалось обнаружить какой-либо указ президента, который бы предоставил руководителю «Роснефти» право пользоваться «мигалкой». Все ведомства, сотрудники которых могут пользоваться «мигалкой», перечислены в указе президента «Об упорядочении использования спецсигналов», который он подписал в мае 2012 года. Согласно тексту документа, например, правительству положены 32 «мигалки», администрации президента — 22, ФСБ — 207. «Роснефти» и других государственных компаний в указе нет.

Как пояснили телеканалу два федеральных чиновника, Сечин может ездить на автомобиле, который ему предоставила стороннее ведомство, имеющее право на «мигалку», – Федеральная служба охраны. По словам одного из собеседников «Дождя», подобные решения не оформляются публичными указами. По словам другого высокопоставленного федерального чиновника, спецслужбы выделили Сечину охрану и автомобиль с мигалкой чтобы обезопасить себя от мести бывших акционеров ЮКОСа

Традиционно на автомобилях ФСО устанавливаются номера с серией ЕКХ, отмечает федеральный чиновник. У предполагаемого автомобиля главы «Роснефти» именно такая серия. Номер Mercedes, который публиковала Кашеварова, Е939КХ77. Кремлевский корреспондент Life Александр Юнашев рассказал Дождю, что также неоднократно видел, как Сечин садится в автомобиль именно с этим номером.

 

 



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