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Московский листок

Дипломатия и армейская пропаганда. Чей государственный терроризм мы обсуждаем?

Опубликовано 18.01.2017 в разделе комментариев 1

украина война ато техника
Дипломатия и армейская пропаганда. Чей государственный терроризм мы обсуждаем?

Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин на телеканале «112 Украина» обвинил Россию в государственном терроризме.

«Я хочу четко подчеркнуть, в чем мы обвиняем Россию. Мы считаем, что при поддержке РФ были совершены такие акты терроризма: сбивание самолета «Малайзийских авиалиний», обстрелы жилых районов Мариуполя, когда убили 30 человек, обстрелы жилых районов Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса в Волновахе, взрыв во время Марша единства в Харькове», — заявил Климкин.

Чисто профессиональня некомпетентность украинских официальных лиц - это даже не тема для обсуждения: Волга впадает в Каспийское море, солнце всходит на востоке, украинские министры не способны компетентно руководить и водокачкой.

Но все же минимальная логика в словах и действиях должна быть. Или нет?

Кажется, никто в мире не обвиняет Россию в преднамеренном уничтожении пассажирского самолета, т.е. в "акте терроризма". Как, допустим, никто не обвинял украинские вооруженные силы в преднамеренном уничтожении российского Ту-134 во время пусков устаревших ракет комплекса С-200. Только в некомпетентности и раздолбайстве.

До сих пор речь шла о непреднамеренном, ошибочном уничтожении малазийского лайнера, неважно в данном контексте кем: российскими войсками, ополченцами или украинскими ПВО. Актом терроризма это могло быть только в одном случае - если украинская сторона сознательно сбила пассажирский самолет, чтобы потом обвинить в этом Россию. И судя по пропагандистскому обеспечению этого крайне неприятного, но все же непреднамереннного, случайного события - это версия, которую российские официальные лица не выдвигали, все больше и больше приобретает правдоподобия.

Версия ополченцев как-то быстро отпала сама собой - у них не было ни комплексов "Бук", ни экипажей для его обслуживания. Да и в свете пропагандисткой кампании ополченцы были не интересны украинской стороне. Но ответа на вопрос, что там мог делать российский комплекс ПВО "Бук" - нет как не было. Уже даже можно не приводить уставы, согласно которым комплекс ПВО не может действовать на передовой без соотвествующего прикрытия. Просто никто не ответил на самый простой вопрос - а комплексами ПВО "Бук" за 3 года конфликта что-либо, кроме малазийского "Боинга" было сбито? Ответ очень простой - нет, ничего! То есть по украинской версии российский комплекс ПВО вопреки всем уставам вторгся как танк на территорию Украины с одной единственной целью - сбить иностранный пассажирский самолет, чем нанести репутации РФ непоправимый ущерб! 

Про то, что Малайзия - это крупнейший покупатель российской авиационной техники просто умолчим...

А теперь вот рассмотрим и версию украинской провокации. Единственное, что вроде бы отводит подозренияот украинской стороны - это форма поражающих элементов ракеты, которая сбила малазийский лайнер. Мол, на Украине таких нет, это из более совершенной российской модификации "Бука". И все! На этом держится всё алиби. Но оно алиби только в том случае, если это случайная ошибка, а не преднамеренная провокация, или, как говорят наши украинские недрузья", "акт государственного терроризма".

Знакомы ли украинские специалисты с конфигурацией поражающих элементов "Бука" разных модификаций? Да, знакомы - с ними даже знакомы голландские эксперты, хотя у них вроде бы подобного вооружения нет. Может быть, с этим как-то связана и гибель в пересыльной тюрьме Роттердама нацбола Александра Долматова - ведущего специалиста корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Его смерть, обставленная как самоубийство, сопровождалась запиской, в которой были такие слова: "Я ухожу, чтоб не возвращаться предателем, опозорив всех, весь наш род. Так бывает". Никто так и не ответил на вопрос, в чем состояло "предательство" Долматова и было ли оно? Вполне возможно, что речь шла о каких-то и не слишком секретных сведениях, которые могли помочь в инсценировке поражения самолета именно российской ракетой. А мог быть и не Долматов, а кто-то еще, чьего имени мы и не знаем, и даже не узнаем никогда. 

Если же сознательно готовился террористический акт с целью обвинить потом российскую сторону, могли ли украинские специалисты сами модернизировать поражающие элементы ракеты, чтобы они были похожи на российские? Ну если сознательно готовилась провокация? Очевидно, что ответ утвердительный - да! 

Обстрелы жилых кварталов Мариуполя во время перехода города из одних рук в другие - это очевидная всем издержка боевых действий. Визитных карточек на снарядах вроде бы не обнаружено, обстреливали обе стороны - и донецкие ополченцы, и украинские каратели. Та же история и с автобусом в Волновахе - никто, кроме МИД Украины, не знает, кто произвел залп. Зачем это было кому-то нужно, непонятно - если только это не была преднамеренная инсценировка украинской стороны, чтобы обвинить в этом - нет, даже не собственных сепаратистов, а непосредственно российскую сторону. Как и с самолетом малазийских авиалиний - вошли на территорию ДНР, чтобы уничтожить гражданский объект, и немедленно испарились...

Кстати, почему-то все забывают, кто вообще начал войну на Донбассе? 

Операция в Крыму прошла практически идеально, ни жертв, ни разрушений, ни применения тяжелых вооружений. 

Что же пошло не так на Донбассе? А то, что некто Турчинов распорядился применить против практически безоружных донбасских сепаратистов танки, артиллерию и штурмовую авиацию. Вот когда началась война! 

Разве это Россия или ополченцы бомбили Луганскую администрацию, когда погибли женщины - к огромной радости украинских блогеров. Помните "самку колорада"? Разве это Россия или ополченцы бомбили и обстреливали Донецк, когда погибли сотни мирных граждан? Или может быть Одесский Холокост организовали россияне и ополченцы? Помните "жареных колорадов"? 

Кстати, "диванные войска" на Украине вполне официально находятся на содержании государства. Так что связь между кровавыми провокациями на Донбассе и их пропагандистским использованием - самая прямая. Нигде в российских соцсетях вы не увидите радости по поводу убитых или искалеченных украинцев. А в украинских - это норма!

Все это проходит по ведомству армейской пропаганды. Новация разве что только в том, что армейскую стилистику воспринял и МИД "европейского государства". Впрочем, какая держава, такая у нее и дипломатия. 

Но если пропаганда предназначена для внутреннего пользования, то дипломатия вроде бы обычно для внешнего. Или что-то изменилось в жизни, а мы прозевали?

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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что за вопрос?
проще некуда написал 18.01.2017 16:57
Российская армия организация, которая имеет все признаки преступной. Конечно, по политическим причинам, пока что никакого "трибунала", который бы это подтвердил, не было, и вряд ли он скоро будет. Но это не отменяет простого факта: армия РФ преступная структура.
Она преступна, потому что:
- нарушает нормы международного права, поскольку участие в необъявленных войнах, аннексии и оккупации является преступлением;
- нарушает правила ведения войны, а воевать без опознавательных знаков, документов, скрывая свою национальную принадлежность и знамена - это удел бандитов и мародеров;
- нарушает нормы российского законодательства, которое четко определяет порядок привлечения российской армии к ведению боевых действий. И там нет ничего о "поехали в Ростовскую область, сдали документы, переодевались и притворяемся "донецкими ополченцами"";
- осуществляет геноцид мирного населения, проводит этнические чистки (см. Дебальцево, см. Алеппо).
Этого более чем достаточно, чтобы любой непредвзятый суд признал армию РФ преступной организацией. И тот факт, что в российской армии за последние три года никто публично не выступил против собственных преступлений, лишь подтверждает тот факт, что российская армия - преступная организация. Именно организация. Поэтому и ответственность для нее должна быть коллективной. Конечно, в зависимости от конкретного участия в преступлениях. Но, все равно, бывший эсэсовец это бывший эсэсовец. Даже если он только играл на собраниях "Хорста Весселя" на гармошке. Не верите? Спросите у евреев. Они в таких вопросах разбираются.
Так что все впереди. Все суды , презрение к России народов земли. Не верите герр Баранов? Давайте поспорим!
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