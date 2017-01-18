Дипломатия и армейская пропаганда. Чей государственный терроризм мы обсуждаем?

Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин на телеканале «112 Украина» обвинил Россию в государственном терроризме.

«Я хочу четко подчеркнуть, в чем мы обвиняем Россию. Мы считаем, что при поддержке РФ были совершены такие акты терроризма: сбивание самолета «Малайзийских авиалиний», обстрелы жилых районов Мариуполя, когда убили 30 человек, обстрелы жилых районов Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса в Волновахе, взрыв во время Марша единства в Харькове», — заявил Климкин.

Чисто профессиональня некомпетентность украинских официальных лиц - это даже не тема для обсуждения: Волга впадает в Каспийское море, солнце всходит на востоке, украинские министры не способны компетентно руководить и водокачкой.

Но все же минимальная логика в словах и действиях должна быть. Или нет?

Кажется, никто в мире не обвиняет Россию в преднамеренном уничтожении пассажирского самолета, т.е. в "акте терроризма". Как, допустим, никто не обвинял украинские вооруженные силы в преднамеренном уничтожении российского Ту-134 во время пусков устаревших ракет комплекса С-200. Только в некомпетентности и раздолбайстве.

До сих пор речь шла о непреднамеренном, ошибочном уничтожении малазийского лайнера, неважно в данном контексте кем: российскими войсками, ополченцами или украинскими ПВО. Актом терроризма это могло быть только в одном случае - если украинская сторона сознательно сбила пассажирский самолет, чтобы потом обвинить в этом Россию. И судя по пропагандистскому обеспечению этого крайне неприятного, но все же непреднамереннного, случайного события - это версия, которую российские официальные лица не выдвигали, все больше и больше приобретает правдоподобия.

Версия ополченцев как-то быстро отпала сама собой - у них не было ни комплексов "Бук", ни экипажей для его обслуживания. Да и в свете пропагандисткой кампании ополченцы были не интересны украинской стороне. Но ответа на вопрос, что там мог делать российский комплекс ПВО "Бук" - нет как не было. Уже даже можно не приводить уставы, согласно которым комплекс ПВО не может действовать на передовой без соотвествующего прикрытия. Просто никто не ответил на самый простой вопрос - а комплексами ПВО "Бук" за 3 года конфликта что-либо, кроме малазийского "Боинга" было сбито? Ответ очень простой - нет, ничего! То есть по украинской версии российский комплекс ПВО вопреки всем уставам вторгся как танк на территорию Украины с одной единственной целью - сбить иностранный пассажирский самолет, чем нанести репутации РФ непоправимый ущерб!

Про то, что Малайзия - это крупнейший покупатель российской авиационной техники просто умолчим...

А теперь вот рассмотрим и версию украинской провокации. Единственное, что вроде бы отводит подозренияот украинской стороны - это форма поражающих элементов ракеты, которая сбила малазийский лайнер. Мол, на Украине таких нет, это из более совершенной российской модификации "Бука". И все! На этом держится всё алиби. Но оно алиби только в том случае, если это случайная ошибка, а не преднамеренная провокация, или, как говорят наши украинские недрузья", "акт государственного терроризма".

Знакомы ли украинские специалисты с конфигурацией поражающих элементов "Бука" разных модификаций? Да, знакомы - с ними даже знакомы голландские эксперты, хотя у них вроде бы подобного вооружения нет. Может быть, с этим как-то связана и гибель в пересыльной тюрьме Роттердама нацбола Александра Долматова - ведущего специалиста корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Его смерть, обставленная как самоубийство, сопровождалась запиской, в которой были такие слова: "Я ухожу, чтоб не возвращаться предателем, опозорив всех, весь наш род. Так бывает". Никто так и не ответил на вопрос, в чем состояло "предательство" Долматова и было ли оно? Вполне возможно, что речь шла о каких-то и не слишком секретных сведениях, которые могли помочь в инсценировке поражения самолета именно российской ракетой. А мог быть и не Долматов, а кто-то еще, чьего имени мы и не знаем, и даже не узнаем никогда.

Если же сознательно готовился террористический акт с целью обвинить потом российскую сторону, могли ли украинские специалисты сами модернизировать поражающие элементы ракеты, чтобы они были похожи на российские? Ну если сознательно готовилась провокация? Очевидно, что ответ утвердительный - да!

Обстрелы жилых кварталов Мариуполя во время перехода города из одних рук в другие - это очевидная всем издержка боевых действий. Визитных карточек на снарядах вроде бы не обнаружено, обстреливали обе стороны - и донецкие ополченцы, и украинские каратели. Та же история и с автобусом в Волновахе - никто, кроме МИД Украины, не знает, кто произвел залп. Зачем это было кому-то нужно, непонятно - если только это не была преднамеренная инсценировка украинской стороны, чтобы обвинить в этом - нет, даже не собственных сепаратистов, а непосредственно российскую сторону. Как и с самолетом малазийских авиалиний - вошли на территорию ДНР, чтобы уничтожить гражданский объект, и немедленно испарились...

Кстати, почему-то все забывают, кто вообще начал войну на Донбассе?

Операция в Крыму прошла практически идеально, ни жертв, ни разрушений, ни применения тяжелых вооружений.

Что же пошло не так на Донбассе? А то, что некто Турчинов распорядился применить против практически безоружных донбасских сепаратистов танки, артиллерию и штурмовую авиацию. Вот когда началась война!

Разве это Россия или ополченцы бомбили Луганскую администрацию, когда погибли женщины - к огромной радости украинских блогеров. Помните "самку колорада"? Разве это Россия или ополченцы бомбили и обстреливали Донецк, когда погибли сотни мирных граждан? Или может быть Одесский Холокост организовали россияне и ополченцы? Помните "жареных колорадов"?

Кстати, "диванные войска" на Украине вполне официально находятся на содержании государства. Так что связь между кровавыми провокациями на Донбассе и их пропагандистским использованием - самая прямая. Нигде в российских соцсетях вы не увидите радости по поводу убитых или искалеченных украинцев. А в украинских - это норма!

Все это проходит по ведомству армейской пропаганды. Новация разве что только в том, что армейскую стилистику воспринял и МИД "европейского государства". Впрочем, какая держава, такая у нее и дипломатия.

Но если пропаганда предназначена для внутреннего пользования, то дипломатия вроде бы обычно для внешнего. Или что-то изменилось в жизни, а мы прозевали?

Анатолий Баранов