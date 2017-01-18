Пресс-секретарь Роснефти назвал Сечинеа "ответственным" чиновником которому полагается "мигалка"

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что глава компании Игорь Сечин является «ответственным» чиновником и пользуется автомобилем со спецсигналом в соответствии со своим служебным положением.
«Между прочим, Сечин является ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК. То есть как минимум он государственный чиновник определенного уровня, имеющий право на «мигалку» и спецавтомобиль», - заявил пресс-секретарь.
Отметим, что ранее этот самый пресс-секретарь послал «в жопу» телеканала «дождь», после аналогичного вопроса.
Напомним, ране телеканал «Дождь» сообщил, что глава «Роснефти» Игорь Сечин при передвижении использует автомобиль с «мигалкой», нарушая тем самым запрет введенный президентом Владимиром Путиным в 2012 году.
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стоик671 написал 18.01.2017 22:58
Или он все же чуть умнее Айфончика?