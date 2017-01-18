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Московский листок

Пресс-секретарь Роснефти назвал Сечинеа "ответственным" чиновником которому полагается "мигалка"

Опубликовано 18.01.2017 в разделе комментариев 1

Пресс-секретарь Роснефти назвал Сечинеа "ответственным" чиновником которому полагается "мигалка"

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что глава компании Игорь Сечин является «ответственным» чиновником и пользуется автомобилем со спецсигналом в соответствии со своим служебным положением.

«Между прочим, Сечин является ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК. То есть как минимум он государственный чиновник определенного уровня, имеющий право на «мигалку» и спецавтомобиль», - заявил пресс-секретарь.

Отметим, что ранее этот самый пресс-секретарь послал «в жопу» телеканала «дождь», после аналогичного вопроса.

Напомним, ране телеканал «Дождь» сообщил, что глава «Роснефти» Игорь Сечин при передвижении использует автомобиль с «мигалкой», нарушая тем самым запрет введенный президентом Владимиром Путиным в 2012 году.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик671 написал 18.01.2017 22:58
МиКАКАэл Леонтьев без сомнения придурок?
Или он все же чуть умнее Айфончика?
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