Пресс-секретарь Роснефти назвал Сечинеа "ответственным" чиновником которому полагается "мигалка"

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что глава компании Игорь Сечин является «ответственным» чиновником и пользуется автомобилем со спецсигналом в соответствии со своим служебным положением.

«Между прочим, Сечин является ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК. То есть как минимум он государственный чиновник определенного уровня, имеющий право на «мигалку» и спецавтомобиль», - заявил пресс-секретарь.

Отметим, что ранее этот самый пресс-секретарь послал «в жопу» телеканала «дождь», после аналогичного вопроса.

Напомним, ране телеканал «Дождь» сообщил, что глава «Роснефти» Игорь Сечин при передвижении использует автомобиль с «мигалкой», нарушая тем самым запрет введенный президентом Владимиром Путиным в 2012 году.