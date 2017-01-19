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Московский листок

Трамп пойдет на выборы с лозунгом от "Единой России"?

Опубликовано 19.01.2017 в разделе комментариев 0

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Трамп пойдет на выборы с лозунгом от "Единой России"?

Дональд Трамп в интервью Washington Post перед предстоящей инаугурацией сообщил слоган, под которым он намерен бороться за президентское кресло в 2020 году: "Сохраним Америку великой, восклицательный знак". А Барак Обама на своей последней в качестве главы Белого дома пресс-конференции сообщил: "Если мы продолжим поддерживать возможности для всех, то у нас будет женщина-президент. У нас будет президент латиноамериканского происхождения, и у нас будет президент-иудей, президент-индус".

А президент-мудак у них уже был... 

Слоган, который придумал себе Трамп, конечно, полное дерьмо! Прямо калька с прошлогоднего "Сделаем Россию единой, сильной!" Правда, если за предстоящие 4 года Трамп обучится у Путина обходиться на выборах без избирателей, то и так сойдет. А если с избирателями, то лучше что-нибудь менее тупое.

Но Обама в качестве последнего пожелания Америке, которую его партия потеряла... Америка вообще-то только что прокатила возможную первую женщину-президента. На следующие выборы Демпартия намерена опять идти со старыми граблями? Насчет президента-индуса не знаю, но зря еще Обама не прошелся насчет президента-педераста и президента-трехколесного велосипеда... Пора уже. 

Президент, который раздолбал американскую политическую систему настолько, что президентом смог стать абсолютно несистемный, даже антистемный кандидат - это, конечно, достижение. Но, кажется, единственное. 

Надо ли нам радоваться, что в Америке по сути рухнула система, позволявшая 200 с лишним лет самовоспроизводиться одной и той же власти? Сейчас, наверно, на этот вопрос нет ответа ни у кого. Что там еще выкинет Трамп? 

Но Обама войдет в историю не столько как первый чернокожий президент, сколько как человек, за 8 лет просравший всё! В том числе и главное достижение послевоенной Америки - уверенность, что завтра не начнется ядерная война. Сегодня такой уверенности нет ни у кого, даже у Нобелевского комитета, который награждал его премией мира авансом, за будущие свершения... 

Все, что казалось незыблемым, даже Нобелевская премия - и та оказалась обосрана. Кому там ее потом вручали? Алексиевич? Бобу Дилану? Даже боязно загадывать, кто следующий... "Уральские пельмени" наверно, если по математике.

В общем, завтра Трамп станет полноправным президентом Америки. Все дружно напряглись...

Анатолий Баранов



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