Банки просят отменить обязательный перевод всех бюджетников на карту "Мир"

Альфа-банк, "Открытие", Промсвязьбанк и ряд других крупных банков намерены обратиться к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отменить обязательный перевод всех бюджетных средств, включая зарплаты, пенсии и оплату больничных листов, на карту "Мир", сообщает "Коммерсант".

Издание отмечает, в декабря 2016 года в закон «О национальной платежной системе» были внесены поправки, согласно которым с 1 января 2018 года все операции по счетам, на которые поступают деньги из бюджета, будут осуществляться только с использованием национальных платежных инструментов.

Таким образом, у банков остался лишь год на то, чтобы переоформить отношения со всеми клиентами, кто получает пенсии, пособия, оплату больничных листов и другие бюджетные и социальные выплаты, и выпустить им карты "Мир".

Банкиры утверждают, что технически эти требования выполнимы, но законодательная норма в такой формулировке "противоречит антимонопольному законодательству" и "разрушит сложившуюся платежную инфраструктуру".

Эксперты отмечают, нововведение вызовет недовольство и со стороны самих граждан. "У банковского сообщества достаточно много аргументов в пользу того, что в результате этого законопроекта пострадает прежде всего население. Нужно предоставить возможность получения средств и не на эту карту", - заявил главный научный сотрудник центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института при Минфине Виктор Уткин