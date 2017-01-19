На "Красной поляне" завели в кафе дешёвое меню для ревизоров и чинуш

На сочинском курорте "Красная поляна" в кафе обнаружилось отдельное меню с низкими ценами на случай проверки, пишет сайт Юга.ру.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов зашел в один из ресторанов вместе с московским чиновником. "В меню, которое дали мне, чашка чая стоила 80 рублей, хотя для всех остальных посетителей - 350 рублей. Было очень неудобно перед столичным гостем", - рассказал изданию градоначальник. По его словам, предприниматели вынуждены поднимать цены из-за высоких арендных ставок на курортах Красной поляны.

Владельцы кафе и ресторанов, по сведениям мэра, платят до пяти тысяч рублей за квадратный метр, хотя аренда площадей в центре курорта в два-три раза дешевле. При этом сочинских коммерсантов практически нет на курортах Красной поляны, однако Пахомов намерен продолжать "делать все, чтобы изменить эту несправедливую ситуацию".

Отметим, чуть менее года назад Пахомов заявлял, что цены на сочинских курортах "очень приемлемы" в сравнении "с той же Турцией".

Цены в общепите для чиновников зачастую становятся предметом если не зависти, то насмешек. В столовых для питания госслужащих нередко можно поесть за очень умеренную цену - если, конечно, обладать именным бейджем. Иногда посетители с улицы также могут пообедать в зданиях служб, но заплатив гораздо больше.

Уральские журналисты пару лет назад поинтересовались расценками в закрытых столовых для чиновников и узнали о весьма демократичных ценах: полноценный обед в столовой резиденции полпреда президента на Урале Игоря Холманских стоил 158 рублей. А вот в столовой резиденции губернатора самый дорогой мясной салат стоит 38 рублей. В "белом доме" - здании областного правительства, куда без пропуска не попасть, можно перехватить бульон с яйцом и зеленым луком всего за 4 рубля 40 копеек, а самое дорогое первое блюдо - щи из квашеной капусты со сметаной - стоит 12 рублей 20 копеек.

"Дежурной хохмой" уже стала давняя история о том, как в 2005 году президент России Владимир Путин покупал мороженое на авиасалоне МАКС и, не зная, сколько оно может стоить, протянул продавщице за два рожка 500 рублей. "А столько хватит?" - спросил при этом Путин, не ожидая получить сдачу.

Отметим, что показуха на "Красной поляне" сочетается с варварским отношением к природе - которой всё меньше, а комфорта для элитного спорта всё больше. Вот, например, "Горно-туристический центр Газпрома" - точнее, его "Концепция развития". Как сообщил "Ъ" источник в компании, она была подготовлена в середине осени 2016 года. В презентации перечисляются существующие лыжные трассы курортов Красной Поляны (77 км в "Розе Хутор", 25 км в "Горки Городе", 20 км — ГТЦ "Газпром", 11 км — "Альпика-Сервис") с общей пропускной способностью 25 тыс. человек в день. "Это в разы меньше, чем на аналогичных европейских курортах,— делают вывод авторы.— Чтобы удовлетворить растущий спрос на зимний отдых, компания "Газпром" планирует развивать горно-туристический центр".

Для этого планируется возвести четыре новых курорта. Первый будет расположен на вершине горы Табунная — туда от уже существующего ГТЦ "Газпром" протянется канатная дорога. Разработчики утверждают, что на Табунной можно кататься пять месяцев в году, а остальное время использовать ее для пешего и велосипедного туризма. На горе будет построен туристический центр, школы катания, детский развлекательный центр, аттракционы, кафе, три ресторана и горный отель. От Табунной пройдет канатная дорога до хребта Аишхо, которая пересечет долину реки Пслух. Лыжный сезон здесь также составляет пять месяцев, на Аишхо планируют возвести семь ресторанов, два многофункциональных центра, два горных отеля и зоны для кемпинга. Отсюда канатная дорога протянется до ледника Псеашхо, где лыжники будут кататься девять месяцев. Для них обустроят туристический центр, четыре ресторана и горный отель.

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