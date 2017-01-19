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Московский листок

Почти половина россиян недовольна положением дел в стране

Опубликовано 19.01.2017 в разделе комментариев 4

Почти половина россиян недовольна положением дел в стране

Положением дел в стране в целом довольны 47% россиян, недовольны – 45%. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Представления россиян о будущем страны через 20 лет», проведенного фондом «Общественное мнение».

Особое недовольство у россиян вызывает работа властей в сфере здравоохранения (60%), экономики (48%), соцзащиты (40%) и образования (39%). При этом, 57% респондентов положительно оценивают работу силовиков и правоохранителей.

59% опрошенных заявили, что положение дел в стране через 20 лет будет лучше, чем сейчас, 7% ожидают ухудшения, а 28% - что все останется, как есть. За это время ожидают улучшения качества медицинских услуг 52% опрошенных, в сфере экономики — 49%. Уровень социальной защиты останется прежним, по мнению 40%.

Социологи отмечают низкий горизонт планирования у россиян. Только 6% респондентов планируют будущее более чем на 10 лет, 20% — на три-пять лет, 48% имеют горизонт планирования менее года. 24% опрошенных вообще не строят планов. При этом россияне (57%) надеются только на себя. Государству и другим внешним обстоятельствам доверяет всего треть (36%).

Опрос проводился с 23 по 28 ноября 2016 года с выборкой в 1,6 тыс. респондентов от 18 до 49 лет.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Санек написал 19.01.2017 12:39
Это кто там еще недоволен? Сказано - кризис. Лет через 20-25 будет луце. Да чо там, Вован сказал, что уже в этом году луце будет, а потом "...совсем хорошо".
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Re: Сколько русских...
Санек написал 19.01.2017 12:35
Они честно выполнили свой тырнацинальный долг и нас защитили на дальних подступах от трррраризма.
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(без названия)
стоик676 написал 19.01.2017 12:17
Сколько русских сирот довольны смертью своих отцов, посланных на убой в Сирию ради Израиля?
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Здоровье нации в святой воде!
Святой Йозепас написал 19.01.2017 11:59
60% населения недовольны здравоохранением. Да они просто невежды...Есть выход. Сейчас проходит празднование Богоявления - праздник Крещения. Вода,освященная в эти два дня приобретает необычные свойства, становится буквально живительной, излечивает от всех недугов, душевных и телесных. Более того, даже если добавить в обычную воду немного освященной, та приобретет свойства последней. Это сообщается также в эти дни в "Российской газете". Нет смысла ходить по больницам, наберите пару бутылок святой воды. Хватит на весь год.
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