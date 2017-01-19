КС разрешил не платить экс-акционерам ЮКОСа 1,9 млрд евро

Конституционный суд России разрешил не выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа €1,9 млрд по решению Европейского суда по правам человека, сообщает РИА Новости. Суд решил, что постановление ЕСПЧ по делу ЮКОСа идет в разрез с нормами российской Конституции.

«Россия вправе отступить от наложенных на неё обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию России», — заявил судья.

"Выплата акционерам компании беспрецедентной суммы из бюджетной системы, которая не получала от нее огромные налоговые платежи, необходимые для выполнения публичных обязательств перед гражданами России, противоречит конституционным принципам равенства и справедливости", — сказал Зорькин.

При этом Россия вправе произвести определенные выплаты бывшим акционерам ЮКОСа на основе доброй воли, сказано в постановлении.