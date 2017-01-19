В Италии лавина накрыла отель с постояльцами, 30 человек погибли

Спасатели обнаружили около 30 погибших в отеле Rigopiano di Farindola, на который в ночь на 19 января сошла снежная лавина в итальянской провинции Пескара региона Абруццо, сообщает Reuters.

Трагедия произошла в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. Известно, что гостиница находится в горах, на высоте 1200 метров над уровнем моря. По состоянию на среду в отеле были зарегистрированы 20 человек плюс персонал, численность которого местные власти не уточняют.

Из-за сложных метеоусловий спасатели в течение нескольких часов пытались добраться до здания. Использовать технику из-за снежных заносов оказалось невозможно.

Добравшись до места трагедии на лыжах спасатели оказали помощь двум пострадавшим, которые в момент схода лавины находилась на улице и сумели укрыться в автомобиле.

Сход лавины в регионе Абруццо спровоцировало землетрясение, которое произошло накануне в центральной части Апеннинского полуострова. Магнитуда толчков достигала 5,5. Эпицентр находился на границе трех областей: Лацио, Марке и Абруццо.