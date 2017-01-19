Путин как Обама стал немного "матерью Терезой"

Глава российского государства Владимир Путин стал лауреатом Премии Мира имени Уго Чавеса. Об этом объявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. На специальной пресс-конференции, которая прошла во дворце Мирафлорес, он назвал президента РФ одним из лидеров многополярного мира, подчеркнув, что у Владимира Путина «стратегическое видение мира», и признался, что многому у него учится.

Плохая примета давать "премии мира" президентам, судя по прецеденту с Обамой - к войне это.

К тому же "премия мира" на фоне нескольких войн, которые ведет Путин - это кич, как, впрочем, и "премия мира" Обаме.

И вообще давать премии действующим главам государств - не на пользу премиям. Хотя по прецеденту эпохи Брежнева можно уже вручать Путину и премию по литературе - он же написал какую-то статью не так давно. И премию в области музыки - за сольное исполнение песни "Only you"... И орденов, орденов побольше!

А.Б.