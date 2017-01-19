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Московский листок

Путин как Обама стал немного "матерью Терезой"

Опубликовано 19.01.2017 в разделе комментариев 0

путин рейтинг
Путин как Обама стал немного "матерью Терезой"

Глава российского государства Владимир Путин стал лауреатом Премии Мира имени Уго Чавеса. Об этом объявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. На специальной пресс-конференции, которая прошла во дворце Мирафлорес, он назвал президента РФ одним из лидеров многополярного мира, подчеркнув, что у Владимира Путина «стратегическое видение мира», и признался, что многому у него учится.

Плохая примета давать "премии мира" президентам, судя по прецеденту с Обамой - к войне это.

К тому же "премия мира" на фоне нескольких войн, которые ведет Путин - это кич, как, впрочем, и "премия мира" Обаме.

И вообще давать премии действующим главам государств - не на пользу премиям.  Хотя по прецеденту эпохи Брежнева можно уже вручать Путину и премию по литературе - он же написал какую-то статью не так давно. И премию в области музыки - за сольное исполнение песни "Only you"... И орденов, орденов побольше!

А.Б.



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