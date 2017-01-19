Богатые тоже плачут: 30 человек погибло в отеле, накрытом лавиной На Ригопьяно-ди-Фариндола (область Абруццо) в Центральной Италии, на широте Рима, в ночь на четверг сошла лавина. Снегом засыпало четырехзвездочный отель на высоте 1200 метров над уровнем моря. Спасателям потребовалось время, чтобы добраться до оказавшихся в ловушке людей - сильный снегопад, колонна спасателей сама застряла в нескольких километрах от места трагедии. В какой-то момент поисковой команде пришлось оставить технику и идти на лыжах. В гостинице были заблокированы 29 человек, 22 постояльца, в том числе 2 ребенка и 7 человек обслуживающего персонала. По последним данным, все они мертвы. Двое оказались во время схода лавины вне отеля - - они и вызвали помощь по мобильной связи.



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