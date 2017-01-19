Зорькин сгущает тучи юкосовских мстителей над светлой головой "чиновника" Сечина

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации в размере более чем 1,866 млрд евро по делу ЮКОСа нарушает Конституцию РФ. Об этом заявил сегодня, 19 января, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, оглашая соответствующее постановление. Судья пояснил, что впервые в истории КС прямо не согласился с ЕСПЧ. Решение Конституционного суда фактически предоставило России право не выплачивать экс-акционерам ЮКОСа компенсацию, назначенную Страсбургским судом.

"Постановление ЕСПЧ по делу ЮКОСа нарушает положение Конституции", - цитирует Зорькина ТАСС. Таким образом, КС признал невозможным "исполнение в соответствии с Конституцией РФ постановления ЕСПЧ по делу "ОАО "Нефтяная компания "ЮКОС" против России".

Суд постановил, что решение "окончательное, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после провозглашения, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами". Также оно подлежит незамедлительному опубликованию в "Российской газете", на портале правовой информации и в Вестнике Конституционного суда РФ, сообщает "Интерфакс".

Суд отметил, что "выплата акционерам компании беспрецедентной суммы из бюджетной системы, которая не получала от нее огромные налоговые платежи, необходимые для выполнения публичных обязательств перед гражданами России, противоречит конституционным принципам равенства и справедливости". Уклонение ЮКОСа от уплаты налогов непосредственно угрожало принципам правового демократического социального государства, что обязывало государство действовать в исполнительном производстве как можно более эффективно, говорится в материалах суда.

Судья: после решения КС Россия не будет платить

После оглашения постановления судья Зорькин заявил, что это первый в истории Конституционного суда случай, когда КС прямо не согласился с вердиктом ЕСПЧ. "Хочу подчеркнуть, что это первое решение, когда КС прямо не согласился со Страсбургом", - рассказал судья. При этом Зорькин отметил, что с точки зрения КС "было и есть самое доброжелательное отношение к европейскому порядку".

Также судья заверил, что Россия "не будет платить после такого постановления", поскольку "это означало бы не только нарушение постановления КС, но и нарушение Конституции".

Вместе с тем Зорькин не исключил, что по делу о выплате компенсации экс-акционерам энергетической компании могут появиться особые мнения судей. "Два особых мнения, если не передумают", - сказал судья, добавив, что он не знает, будут ли они сформулированы официально и опубликованы. На это решение у судей есть 2 недели.

От редакции: В свете недавно раскрывшихся обстоятельств относительно опасностей, подстерегающих Сечина на каждом "шагу" его машины с мигалкой, верный слуга режима Путина (с ельцинским режимом у Зорькина были отношения похуже) играет с огнём. Ведь за такие деньги реально убить могут - а что будет сырьевая империя делать без Сечина? Ведь это же вопрос принципиальный! Неужели снова начнёт развивать вместо одной бесконечной (на самом деле, конечной) Трубы - индустрию? А то ведь страшно становится: сам Путин сказал, что деньги ЮКОСа пошли на расселение "аварийного жилья" - однако маленько от Москвы отъедешь, в тот же Долгопрудный, и - нате, по правую руку от железной дороги, вот оно, аварийное жильё, конюшни ещё допетровских времён, переделанные в 1920-х под жилые помещения...

То ли президент врёт, то ли просто сам туда не заглядывал - наобум ляпнул, чтоб плебс отвязался, мало ли куда могли денежки-то пойти. Да и мультимиллиардер Сечин явно не обижен в итоге им же инициированного "отжима" - только вот челяди его оправдывать роскошества шефа всё сложнее. То яхта имени супруги, честное имя которой так долго и так задорого отстаивали в судах юристы Роснефти, то вот мигалка какая-то. Хватит ставить палки в колёса государственному человеку, он же не фигнёй заниается, как мы, щелдкопёр - он национальные наши богатства с большой для себя прибылью продаёт. Ну, есть мигалка - в конце концов, он вам не Мигалков, чтобы оправдываться, он при царь-Путине самый близкий друг. А если друг, то автоматически мультимиллиардер, такие нынче на российском обломке СССР "законы", а точнее закономерности... Но с ЮКОСом всё же шутить Зорькину и прочим - опасно. Ведь бесценную для российской сырьевой экономики жизнь какого человека ставят в опасность!

Д.Ч.

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