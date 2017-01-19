Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Шансонье, собаки": Новиков выдумал реструктуризацию для своего долга перед пайщиками-свердловчанами

Опубликовано 19.01.2017 в разделе комментариев 0

приватизация свердловск мошенничество шансонье дольщики
"Шансонье, собаки": Новиков выдумал реструктуризацию для своего долга перед пайщиками-свердловчанами

Бард Александр Новиков, обвиняемый в мошенническом хищении средств пайщиков жилого комплекса "Бухта-Квинс" в Екатеринбурге, уверяет, что нашел инвестора для достройки ЖК. "На сегодняшний день достигнуто соглашение и мною найден инвестор и застройщик", — сообщил А.Новиков на пресс-конференции в четверг. 

Имя инвестора он назвать отказался, сославшись на коммерческую тайну. Бард добавил, что "инвестор готов вложить деньги и выкупить паи". "Выкупать эти паи он готов с сегодняшнего дня", — подчеркнул А.Новиков. 

Как сообщалось, А.Новиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем обмана пайщиков ЖК "Бухта-Квинс". Следствие полагает, что ущерб от его действий составил около 36 млн рублей. 

В конце декабря А.Новиков был заключен под домашний арест до 22 февраля, однако вскоре Свердловский облсуд отменил эту меру пресечения. Как сообщала старший помощник прокурора области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова, А.Новиков в настоящее время находится под подпиской о невыезде, обязан отчитываться обо всех своих перемещениях перед следственными органами. 

По словам М.Канатовой, активизация этого дела произошла в августе прошлого года. Сейчас следственные действия находятся на завершающем этапе. 

Сообщалось, что А.Новиков проходит по тому же уголовному делу, что и бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. В декабре Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следствия на два месяца арестовал М.Шилиманова, под стражей он останется до 18 февраля 2017 года. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

- Поражаешься всякий раз, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - как это всё логично исторически срастается и соседствует, песенки этих блатноватых бардов (которым точно это высокое звание не подходит, а вот криминал-шансонье - в самый раз), приватизация, точечная застройка, конвертирование своего "творческого" авторитета в капиталы, ну и, конечно же, прирастающее к первоначальному накоплению мошенничество, которое придётся покрывать "трудовыми доходами" наверняка одного из распальцованных "авторитетов", из поклонников песенок Новикова, воистину не знал Василий Шукшин, о ком так точно в "Калине красной" процедил сквозь зубы своё злое, почти классовое "шанс-с-сонье, с-с-собаки!!!".

Новость по теме:

В Свердловске барда Новикова судят по делу о хищении средств дольщиков 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы, что Россия - свободная, богатая и передовая страна?:
Результаты
Интернет-ТВ
Богатые тоже плачут: 30 человек погибло в отеле, накрытом лавиной
Богатые тоже плачут: 30 человек погибло в отеле, н...
19.01.2017
Чмо: Обама или?
Чмо: Обама или?
18.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Зорькин сгущает тучи юкосовских мстителей над светлой головой "чиновника" Сечина (0)
"Шансонье, собаки": Новиков выдумал реструктуризацию для своего долга перед пайщиками-свердловчанами (0)
Богатые тоже плачут: 30 человек погибло в отеле, накрытом лавиной (2)
Путин как Обама стал немного "матерью Терезой" (0)
В Италии лавина накрыла отель с постояльцами, 30 человек погибли (1)
КС разрешил не платить экс-акционерам ЮКОСа 1,9 млрд евро (1)
Почти половина россиян недовольна положением дел в стране (5)
Банки просят отменить обязательный перевод всех бюджетников на карту "Мир" (0)
На "Красной поляне" завели в кафе дешёвое меню для ревизоров и чинуш (0)
Санта-клаусовская награда для СК (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Березовый мир против гриппа
Максим Калашников Максим Калашников: К позиции китайского лидера. Накануне глобальной встряски
Максим Калашников Максим Калашников: Своих не бросаем?
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Кто больше мудак - Трамп или Обама?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Россия выступила в качестве марионетки Турции
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss