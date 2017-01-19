"Шансонье, собаки": Новиков выдумал реструктуризацию для своего долга перед пайщиками-свердловчанами

Бард Александр Новиков, обвиняемый в мошенническом хищении средств пайщиков жилого комплекса "Бухта-Квинс" в Екатеринбурге, уверяет, что нашел инвестора для достройки ЖК. "На сегодняшний день достигнуто соглашение и мною найден инвестор и застройщик", — сообщил А.Новиков на пресс-конференции в четверг.

Имя инвестора он назвать отказался, сославшись на коммерческую тайну. Бард добавил, что "инвестор готов вложить деньги и выкупить паи". "Выкупать эти паи он готов с сегодняшнего дня", — подчеркнул А.Новиков.

Как сообщалось, А.Новиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем обмана пайщиков ЖК "Бухта-Квинс". Следствие полагает, что ущерб от его действий составил около 36 млн рублей.

В конце декабря А.Новиков был заключен под домашний арест до 22 февраля, однако вскоре Свердловский облсуд отменил эту меру пресечения. Как сообщала старший помощник прокурора области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова, А.Новиков в настоящее время находится под подпиской о невыезде, обязан отчитываться обо всех своих перемещениях перед следственными органами.

По словам М.Канатовой, активизация этого дела произошла в августе прошлого года. Сейчас следственные действия находятся на завершающем этапе.

Сообщалось, что А.Новиков проходит по тому же уголовному делу, что и бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. В декабре Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следствия на два месяца арестовал М.Шилиманова, под стражей он останется до 18 февраля 2017 года. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

- Поражаешься всякий раз, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - как это всё логично исторически срастается и соседствует, песенки этих блатноватых бардов (которым точно это высокое звание не подходит, а вот криминал-шансонье - в самый раз), приватизация, точечная застройка, конвертирование своего "творческого" авторитета в капиталы, ну и, конечно же, прирастающее к первоначальному накоплению мошенничество, которое придётся покрывать "трудовыми доходами" наверняка одного из распальцованных "авторитетов", из поклонников песенок Новикова, воистину не знал Василий Шукшин, о ком так точно в "Калине красной" процедил сквозь зубы своё злое, почти классовое "шанс-с-сонье, с-с-собаки!!!".

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