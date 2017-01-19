Пока народ РФ нищает, акционеры Газпрома богатеют на продаже газа в ЕС

Чистая прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, за девять месяцев 2016 г. выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 709,3 млрд руб. по стандартам МСФО.

Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 3% до 4,3 трлн руб., в основном за счет роста продаж газа в Европу и другие страны, следует из сообщения концерна. Чистая выручка от продажи газа поднялась на 2% и составила 2,3 трлн руб. При этом чистая выручка от продажи газа за рубеж выросла на 8%, главным образом в связи с увеличением реализованных объемов газа в натуральном выражении на 28% (на 35,6 млрд куб. м), что частично компенсировало снижение на 20% средних цен, выраженных в рублях (включая акциз и таможенные пошлины). В то же время чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза уменьшилась на 27% – объемы продаж в натуральном выражении упали на 19% (на 5,2 млрд куб. м), цены в рублях – на 11%.

От редакции: Похоже, газпромовские информационные лакеи давно путают "свою шерсть с государственной". Чем и перед кем они хвастаются? Газ по конституции - наш, они только лишь его продавцы, недропользователи-монополисты. Ну, и где улучшение НАШЕЙ, я подчёркиваю, здешней, российской жизни на фоне роста прибылей Газпрома от усткоренной распродажи богатств НАШИХ недр? Что, цены на внутреннем рынке понизились? Эти идиоты на голубом глазу нам предъявляют показатели роста благосостояния "акционеров" Газпрома - которые не вложили в Газпром ни копейки! Всё туда вложил СССР, социалистический труд наших дедов, отцов и матерей. А потом пришли ловкие господа-приватизаторы, назвали бывшее министерство акционерным обществом, поделили всё то, что прежде шло в бюджет - и вот вам, нате новенький патриотизм, гордитесь, дорогие россияне! Как качают-то лихо невозобновляемый ресурс - уххх! Куда качают - тоже вопрос политический. Отапливают (этой сферы санкции никогда не коснутся!) "Евросодом".

А вот с бывшими советскими братьями торговать получается хуже - очень убыточен этот советский народ. Его даже недавно предложили и вовсе лишить газа в квартирах, чтоб меньше взрывалось квартир. Да и Газпрому на народ меньше затрат, народ же не акционер? Зато "понаехавший" из экс-советских республик советский народ - теперь уже в ранге побирушки-гастарбайтера готов продавать свою рабочую силу, только бы выжить. Ведь его доли в Газпроме нет в принципе - однако он (рабочие из УССР и других республик СССР) ведь строил, например, газопровод Уренгой-Помары-Ужгород! Но - извините, "распад" СССР аннулировал его права на газ, теперь он его вынужден тут покупать посредством своих кивеских и прочих буржуазных структур! Воистину Сергею Купреянову, этому витязю 21-го века, стоящему на страже "интересов России" - есть, чем гордиться. Лихо разворовывают советские богатства европейские страны при прямом посредничестве Газпрома. Вот он и чувствует себя в РФ полным хозяином - варварски вырубает в районе Красной поляны леса, ведь там будут его, силовигархические курорты!

Это уже про "Горно-туристический центр Газпрома" - точнее, про его "Концепцию развития". Как сообщил "Ъ" источник в компании, она была подготовлена в середине осени 2016 года. В презентации перечисляются существующие лыжные трассы курортов Красной Поляны (77 км в "Розе Хутор", 25 км в "Горки Городе", 20 км — ГТЦ "Газпром", 11 км — "Альпика-Сервис") с общей пропускной способностью 25 тыс. человек в день. "Это в разы меньше, чем на аналогичных европейских курортах,— делают вывод авторы.— Чтобы удовлетворить растущий спрос на зимний отдых, компания "Газпром" планирует развивать горно-туристический центр".

Для этого планируется возвести четыре новых курорта. Первый будет расположен на вершине горы Табунная — туда от уже существующего ГТЦ "Газпром" протянется канатная дорога. Разработчики утверждают, что на Табунной можно кататься пять месяцев в году, а остальное время использовать ее для пешего и велосипедного туризма. На горе будет построен туристический центр, школы катания, детский развлекательный центр, аттракционы, кафе, три ресторана и горный отель. От Табунной пройдет канатная дорога до хребта Аишхо, которая пересечет долину реки Пслух. Лыжный сезон здесь также составляет пять месяцев, на Аишхо планируют возвести семь ресторанов, два многофункциональных центра, два горных отеля и зоны для кемпинга. Отсюда канатная дорога протянется до ледника Псеашхо, где лыжники будут кататься девять месяцев. Для них обустроят туристический центр, четыре ресторана и горный отель.

Дмитрий Чёрный, ваучерный акционер Тори-банка

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