Эффективные собянинские менеджеры завысили в пять раз стоимость новогодних гирлянд в Москве

Закупочная стоимость новогодних украшений в виде фужеров на Тверской улице в Москве оказалась в пять раз выше реальной стоимости, сообщает портал Meduza. По данным издания, за 64 «бокала» город заплатил 143,4 миллиона рублей. Стоимость одного «фужера» с учетом материалов и монтажа составила около 475 тысяч рублей. Однако по результатам тендеров, проведенным правительством, каждое украшение обошлось столичному бюджету более чем в 2,2 млн рублей.

При этом, большая часть этих денег досталась компании «Форум», в штате которой числится всего три человека. Она принадлежит Ольге Керецман, адвокату «СМП-банка», которым владеют миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги.

Издание отмечает, что итоги конкурса были подведены 19 декабря, а контракт с «Форумом» был подписан 21-го. На поставку и установку бокалов, согласно контракту, было отведено два дня. Ко времени подведения итогов конкурса «бокалы» на Тверской уже установили.

Также почти в три раза оказалась завышена, и начальная цена деревьев светового "сказочного леса" на Кузнецком Мосту. По прайс-листу одно изделие стоит 676,4 тысячи рублей, а при проведении тендеров каждое из 112 деревьев стоило более 1,8 миллиона. Победителем стала та же компания "Форум".

Как ранее выяснило издание, в общей сложности на новогоднее оформление Москвы из столичного бюджета было потрачено почти 7 млрд рублей. При этом, практически все компании, выигравшие тендеры, так или иначе оказались связаны со столичным правительством. «Форуму» достались контракты на 688,5 млн рублей, а крупнейшим подрядчиком (на 1,93 млрд рублей) стали структуры холдинга «Ташир», принадлежащего миллиардеру Самвелу Карапетяну.