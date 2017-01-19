Мэрам-аборигенам счастье увидеть верховного шамана обойдётся в 150 тысяч рублей

Бывший мэр Воркуты, а ныне член Общественной палаты РФ Игорь Шпектор заявил, что от участников совещания по проблемам Арктики с участием президента РФ Владимира Путина, запланированного на конец марта в Архангельске, требуют по 150 тысяч рублей. По его словам, при Министерстве экономического развития РФ, которое готовит это совещание, создана "специальная структура, которая зарабатывает деньги" на доступе к Путину, пишет "Независимая газета".

Шпектор, который также является президентом Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, рассказал, что Минэкономики настоятельно рекомендовало провести параллельно с президентским совещанием съезд союза арктических городов РФ, на который должны будут приехать все их мэры. При этом за участие в президентском совещании придется заплатить вышеупомянутую сумму.

По словам Шпектора, в Минэкономразвития ему сказали, что "можно заплатить только 100 тысяч, но тогда Путина вы не увидите, поскольку на пленарное заседание вас не пустят". "В таких условиях я отменяю съезд арктических городов", - заявил он 18 января.

Позднее в тот же день пресс-секретарь Минэкономразвития Елена Лашкина категорически опровергла все, о чем рассказал Шпектор, сообщается в публикации.

Организацией международного форума "Арктика - территория диалога" занимается Росконгресс, который не подведомственен Минэкономики. Председателем оргкомитета форума является вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Эта история чем-то напомнила резонансный благотворительный вечер в Санкт-Петербурге в декабре 2010 года с участием Путина и заграничных звезд, организованный скандально известным фондом "Федерация". На этом вечере Путин, будучи в должности премьер-министра, спел и сыграл на рояле. СМИ сообщали, что тогда места за столиками поблизости от Путина и западных знаменитостей продавались по миллиону рублей. Организаторы вечера это категорически отрицали.

- Только в РФ, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - есть такое двоевластие в экономике, существуют одновременно Минэкономики и Минэкономразвития (в народе прозванное - Минэкономдеградации, в котором заняты медленной распродажей советского богатейшего наследства, вот Улюкаев погорел на смешной сделке, а есть, наверное, и посерьёзнее сделочки), которые, оба (министерства) ничем не командуют, а занимаются посредничеством в приватизации, но дело тут не в двоевластии министерств, а в монетизации ВСЕГО даже внутри элит, хочешь Путина увидеть, сказать ему что-то за свой региончик - выкладывай поборы со своих аборигенов, вот такая "вертикальная интеграция", а по-другому Система давно не работает, её смазывать надо рублём, да пожирнее!

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