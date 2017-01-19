Под Новосибирском обрушился конный клуб, есть жертвы

В Новосибирской области в городе Бердск частично обрушился конный клуб, сообщает РИА Новости со ссылкой источник в экстренных службах региона. Площадь обрушения составила порядка 500 квадратных метров. Спасатели извлекли из завалов семь человек, двое из них скончались от травм, еще двое получили травмы. Также удалось спасти одну лошадь, еще два животных погибли.

Сообщение о происшествии поступило в оперативную службу МЧС около 18.00 по местному времени (14.00 мск). На место происшествия незамедлительно выехали специалисты МЧС и областных аварийно-спасательных структур. Также были созданы оперативные штабы по ликвидации последствий обрушения. В качестве основной версии трагедии в МЧС рассматривают "избыточную снеговую нагрузку", которую не выдержала конструкция конного клуба.