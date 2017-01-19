Шувалов, как Путин и Сечин, тоже научился заговаривать рубль, но в обратную сторону

Российские власти разработают новые меры по снижению волатильности рубля, также не исключена покупка валюты на рынке, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. На этом заявлении курс российской валюты в четверг резко пошел вниз, но эксперты не спешат менять прогнозы: цена на нефть все равно задает курс на укрепление рубля, отмечают они.

Уверенную возможность покупки валюты на рынке правительству дает решение не повышать расходы бюджета за счет дополнительных нефтяных доходов, заявил сегодня Шувалов в интервью агентству Bloomberg. Он также добавил, что правительство вместе с ЦБ намерено выработать некие «общие подходы» по снижению долгосрочной волатильности реального курса рубля.

«Волатильность рубля в настоящее время бьет по экспортерам», — беспокоится первый вице-премьер. Самое главное сейчас, по его словам, это обеспечить лучшую прогнозируемость рубля и снизить его восприимчивость к изменению цен на нефть, которые трудно предсказать.

От редакции: Случаи шаманских действий над рублём были замечены с начала экономического кризиса - наиболее успешными были вербальные манипуляции верховного главнокомандующего, но это не удивительно. Следом за ним Сечин предпринимал аналогичные попытки, но ему уже везло меньше - поскольку он заговаривал рубль, держа над баррелем нефти и зачастую туда его ронял, а доставать рубль оттуда и отмывать - не барское дело... Но вот господин Шувалов превзошёл всех в шаманских технологиях, за что ему дадут какой-нибудь орден за заслуги перед отечеством или там Александра Невского, али иного святого по линии РЖД.

В других-то странах за подобные провалы в тот же день вылетают из кресла, но Шувалов не та фигура, его даже квартир-гейт не пошатнул. Так что упавший рубль - это наша с вами проблема, вовсе не правящего класса, он-то давно хранит сбережения не в Сбербанке и не в отечественных нефтерублях... Что ж, любопытно, какой следующий ход предпримет огорошенный таким вербальным "прямым управлением" курсом рубля Центробанк Набиуллиной? Как работает нынешний спекулятивный государственный механизм - всегда интересно наблюдать. Была когда-то "тоталитарная машина", в которую включались тысячи заводов, а теперь всё оптимизировано: пиар, финансовая система плю богатства недр. Никого не забыли? А - ну, народ ещё, источник власти и владелец недр, а ещё собственных рабочих рук. Но этими руками делать революцию он не планирует - "как-нибудь уж под Шуваловыми проживём"...

Д.Ч.