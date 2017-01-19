В правительстве отказались отменять "закон Яровой"

Экспертная рабочая группа при правительстве, возглавляемая министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым, отклонила петицию об отмене так называемого «закона Яровой», набравшую более 100 тыс. голосов на сайте Российской общественной инициативы.

"Недопустима отмена фундаментального закона, защищающего россиян от глобальной террористической угрозы, в угоду интересов отдельной группы коммерсантов" – цитирует Интерфакс заключение рабочей группы. Прим этом эксперты утверждают, что закон полностью соответствует Конституции РФ и не нарушает прав граждан. Пор их словам, профильные ведомства проводят работу по "существенному" смягчению норм закона, которые позволят избежать сверхрасходов.

Петиция с требованием отменить антитеррористические «законы Яровой» появилась на сайте РОИ 7 июля, и всего за месяц набрала минимально необходимое количество голосов.

По мнению авторов документа, реализация закона потребует более 5 трлн рублей, может привести к банкротству интернет-компаний, а также снизить доходы государства от получаемых от них налогов. Кроме этого, закон, отмечают авторы, ущемляет права человека, «противоречит Конституции Российской Федерации и абсолютно бесполезен с технической точки зрения».

Накануне стало известно, что Федеральная служба безопасности направила крупнейшим операторам связи письма о необходимости заложить в бюджет 2017 года средства для исполнение закона Яровой. По подсчетам "большой тройки" операторов и Tele2 закон потребует вложений на сумму свыше 2,2 трлн рублей, что значительно превосходит их годовую выручку. В свою очередь эксперты полагают, что расходы отрасли будут свыше 10 трлн рублей.

Ранее «антитеррористический пакет» авторства Ирины Яровой и Виктора Озерова оказался в числе 10 мировых инициатив хранения данных, способных навредить дальнейшему инновационному развитию. К такому выводу пришел американский Фонд информационных технологий и инноваций (ITIF).