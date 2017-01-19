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Московский листок

А власть и церковь все равно рапортуют: в крещенскую прорубь - с перевыполнением плана!

Опубликовано 19.01.2017 в разделе комментариев 0

церковь левиафан пастырь
А власть и церковь все равно рапортуют: в крещенскую прорубь - с перевыполнением плана!

Более 130 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Москве, сообщают государственные РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Москве.

Представитель столичного главка МЧС сообщил, что по состоянию на 09:00 четверга места для проведения обряда крещенского купания посетили 146,64 тысячи человек, из них искупались 93,29 тысячи человек.

Отмечается, что в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан были задействованы более 5,2 тысячи сотрудников полиции, 1,8 тысячи представителей народной дружины и около 1,5 тысячи военнослужащих Росгвардии.

РИА Новости приводит и свой опрос.

Окунались ли вы в купель во время Крещенских купаний?

8.3% - Да, делаю это каждый год

3.3% - Окунулся в первый раз - понравилось

85.1% - Нет, боюсь замерзнуть

3.2% - Впервые попробовал, больше не буду

Как видим, подавляющее большинство граждан, больше 85 процентов оказалось значительно умней, чем положено подданным "встающей с колен". 

Редакция и не только уже высказалась по поводу этого странного, совсем не православного обычая. Вот ссылки.

Крещенская купель для электората и не только

Четыре аргумента епископа Домодедовского Евтихия против крещенских купаний

Государство и церковь продолжают вести нас верной дорогой...

Но, к сожалению, нам трудно тягаться с государственной пропагандой. Если вся мощь государственной пропагандистской машины вкупе с церковью "давят на массу", куда ж денешься? И в прорубь полезешь... Вон для тебя специально аж 60 специально оборудованных прорубей нарезали! Ныряй, итить твою!..

Впрочем, более ранняя генерация государственных руководителей и отцов церкви была более искренними идиотами, то есть заманивали в прорубь собственным примером. Например, Гавриил Попов и Юрий Лужков ныряли лично.

Про ныряния Собянина ничего не сообщают, равно и про нашего всегда мужественного президента Путина - возможно, на дне Москва-реки не оказалось амфор?

Да что там, даже патриарх Кирилл, и тот вовсе отказался от участия в крещенских богослужениях, сославшись на простуду. 

Но рядовым москвичам сопля из носа - не помеха! Вода святая, исцелит, если что, успокаивает официальный орган правительства. И вот, оказывается, госорганы даже статистику ведут - сколько пришло к проруби, сколько в нее влезло, сколько вылезло...

Всего в крещенских купаниях по всей России приняли участие более 1,8 млн человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Особо отмечается, что во время праздничных крещенских мероприятий никаких происшествий не произошло. Никаких! Вообще! 

А вот Bad News сообщают: инцидент произошел в Горячем Ключе на городском озере. 68-летний местный житель пришел на городское озеро вместе со своей знакомой в 22:45, начал раздеваться, разминаться. А потом вдруг схватился за сердце. 

- Все произошло очень быстро, буквально в считанные минуты. В воду он еще не успел зайти. Когда ему стало плохо, люди крикнули на помощь спасателей, те подбежали, вызвали скорую, поскольку медиков около купелей никто не видел, - рассказал очевидец. 

Врачи довольно быстро прибыли на место. Как оказалось, у мужчины сердечный приступ. Спасти пенсионера не удалось - он скончался на месте. 

Второй случай произошёл в ХМАО. Умер 54-летний мужчина. Предположительно, у него остановилось сердце. 

Инцидент произошел в 14.25 в купели деревни Русскинская. «На месте дежурили медицинские работники, представители МЧС и участковые полицейские. Медики срочно оказали первую помощь, провели массаж сердца. Однако от их действий уже ничего не зависело. Спасти человека не удалось», — сообщили в мэрии. 

После произошедшего купания в этой купели были приостановлены. 

Трех челябинцев спасли во время крещенских купаний. 

Школьник прибыл к купели в сопровождении отца. Однако в ледяную воду нырнул один и от испуга начал задыхаться. Спасатели достали ребенка из проруби и передали бригаде врачей скорой помощи. 

Кроме того, у одной из женщин случился сердечный приступ, а другая получила травму ноги при выходе из проруби, - отметили спасатели.

Наверно, клевещут всё? Не может быть, чтоб официальные органы - и не заметили... Точно клевещут! 

В Крещение Господне в Вятских Полянах мужчина умер у купели

В Кировской области в крещенскую ночь утонула пенсионерка

В Горячем Ключе в крещенское купание мужчина умер от сердечного приступа

Появились первые жертвы ныряния в прорубь в Днипре

В общем, никаких происшествий! Никаких!

А.Б.



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