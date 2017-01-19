В ЦКБ построят новый корпус для путина и его окружения

На территории Центральной клинической больницы в Москве будет построен новый корпус для президента Владимира Путина «и его окружения», сообщает Reuters со ссылкой на источники в медицинских кругах и техническую документацию.

По словам собеседников агентства, новый трехэтажный корпус общей площадью 12 тысяч квадратных метров сможет единовременно обслуживать 10 пациентов. В клинике будет две «VIP-палаты» площадью 200 квадратных метров, конференц-зал, комната для проведения встреч и бассейн. Также корпус будет оборудован президентской и правительственной связью. Здание свяжут с существующими корпусами подземными переходами. Согласно документам, строительство обойдется в 2,9 млрд рублей. Сумма, которую придется потратить на оснащение клиники, не приводится. Как ожидается, строительство должно быть завершено в 2020 году.

Пресс-секретарь Управления делами президента (УДП) Елена Крылова подтвердила планы по возведению КПО. По ее словам, решение о строительстве отделения было принято в июле 2015 года в соответствии с концепцией развития ЦКБ в 2015-2020 годах.

«Строительство нового корпуса планируется для оказания медицинской помощи пациентам, обеспечение обслуживания которых возложено на УДП», — сказала Крылова в ответ на вопрос, предназначен ли новый корпус для лечения президента и председателя правительства России.

Издание отмечает, что помимо президента и премьера, в эту категорию входят члены правительства, сенаторы, судьи Конституционного суда и еще свыше тысячи чиновников.

Два собеседника агентства в медицинских кругах сообщили, что потребность в высококачественном медицинском обслуживании стала особенно острой, после того как в отношении ряда представителей российской элиты были введены санкции. При этом, как указывает издание, Путин и люди из его ближайшего окружения достигли того возраста, когда повышается риск заболеваний: средний возраст фигурантов первого черного списка, составленного США, — около 63 лет.