"Трампнаш" отменяется: перезагрузка обламывается, танки США в Польше

В Кремле начинает меняться отношение к новому президенту США Дональду Трампу. Первоначальная эйфория уступила место скептицизму по поводу того, что в отношениях РФ и США может произойти какая-либо значимая разрядка, пишет Bloomberg со ссылкой на четырех высокопоставленных российских чиновников.

"Существует разумный сдвиг ожиданий в Кремле. Теперь руководство четко понимает, что восстановление связей будет нелегким, а новые скандалы ухудшат шансы (на их восстановление)", - заявил журналистам политолог Алексей Чеснаков - бывший сотрудник администрации президента РФ и экс-заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия".

По мнению собеседников Bloomberg, беспокойство Кремля вызывают противоречивые заявления Трампа. Так, в декабре прошлого года он сказал, что США должны "значительно" нарастить свой ядерный потенциал. В январе же Трамп заявил, что атомные арсеналы должны быть "очень серьезно" сокращены, и связал возможную оружейную сделку со снятием санкций с России.

Источники Bloomberg среди российских чиновников заявили, что они не будут оценивать заявления Трампа, сделанные им до инаугурации. Она состоится уже завтра, в пятницу, 20 января.

Агентство также отмечает, что российские чиновники могут намеренно говорить о снижении в Кремле ожиданий от прихода Трампа в Белый дом, так как российские власти подозреваются в организации кибератак, направленных на победу Трампа на выборах.

Опрос общественного мнения, проведенный в России два месяца назад, показал, что почти половина граждан страны ожидает улучшения отношений с США после того, как Трамп вступит в должность президента. Однако секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на этой неделе попытался умерить общественные ожидания по поводу Трампа. Он, в частности, заявил, что в Кремле "не питают иллюзий" по поводу скорого ослабления мер по сдерживанию России.

Bloomberg напоминает, что на прошлой неделе экс-глава нефтяной компании Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый Трампом на пост госсекретаря, заявил, что Россия представляет угрозу для США. А отставной генерал Джеймс Мэттис, занявший пост главы Пентагона, пошел еще дальше, включив Россию и ее попытки разрушить НАТО в список крупнейших угроз со времен Второй мировой войны.

Тот факт, что и Тиллерсон, и Мэттис высказывают взгляды, отличные от взглядов Трампа, в сочетании с его непредсказуемостью, начинает беспокоить Кремль, говорит Дмитрий Саймс, президент Центра национальных интересов в Вашингтоне. По его словам, "российские власти, безусловно, предпочитают Трампа Хиллари Клинтон". "Но сейчас они обеспокоены. Трамп очень импульсивен и принимает все очень лично, так что хорошее начало может иметь плохой результат", - резюмирует эксперт.

Напомним, в минувшую субботу в польском городе Жагань торжественно приветствовали американскую танковую бригаду, необходимость размещения которой объяснили возможной агрессией со стороны России. В церемонии принимали участие премьер Польши Беата Шидло, министр обороны Антони Мачеревич, посол США в Варшаве Пол Джонс, а также представители местных властей и военного руководства.

Министр обороны Польши Антони Мачеревич напомнил о словах погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Леха Качиньского, которые были сказаны в 2008 году в столице Грузии, на которую, как заявил министр, "напала Россия". Качиньский говорил о необходимости "противостоять агрессивным планам РФ". "Поэтому вы, американские военные, находитесь… здесь", - цитирует главу Минобороны РИА "Новости".

Военнослужащие США прибывают в Польшу в рамках операции "Атлантическая решимость". По мнению США, такая передислокация войск служит целям "обеспечения мира и стабильности в регионе на фоне российской интервенции на Украину". В состав бригадной боевой группы входят около 3,5 тысячи военных, 87 танков, 18 самоходных гаубиц Paladin, более 400 автомобилей Humwee, а также 144 БМП Bradley.

Бригада пробудет в стране девять месяцев. Военные будут принимать участие в учениях с европейскими союзниками.

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