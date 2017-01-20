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Московский листок

Накануне инаугурации Трампа Медведев напомнил, что Россия не банановая республика

Опубликовано 20.01.2017 в разделе комментариев 0

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Накануне инаугурации Трампа Медведев напомнил, что Россия не банановая республика

Администрация президента США Барака Обамы должна была учесть, что Россия не является «банановой республикой» и давление на неё недопустимо, написал премьер-министр России Дмитрий Медведев в своем ФБ.

«Россия не «банановая республика», хотя равный диалог необходимо вести со всеми членами мирового сообщества», написал премьер. 

«И тем более такой разговор недопустим со страной — постоянным членом ООН. Страной, обладающей равным с Америкой оборонным потенциалом», — уточнил Медведев.

А что, есть сомнения? Зачем было уточнять? Вроде бы насчет бананов у нас климат не тот, а мания величия наша вообще супер!

Вот представим себе - премьер Британии пишет в ФБ: "Имейте в виду, Англия - не банановая республика!" Ну и там уточняет про членство в СБ ООН и ниличие оборонного потенциала.

Все начинают думать - а с чего это он?

Или вот другой пример. Представим себе, что какой-нибудь исполнитель крутых мужских ролей, такой эталон и мачо вдруг пиешт: "Имейте в виду - я не педераст!"

Все начинают думать, с чего это он? А может и правда? Ну да, странный такой иногда бывает...

Может, и мне чего-нибудь такое заявить? Например, имейте в виду, Дмитрий Медведев - это премьер-министр Великой России, а не придурок вам какой-нибудь! Поняли?!

А.Б.



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