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Московский листок

Главу теризбиркома после скандала в Мытищах уволили. "За неловкость рук"?

Опубликовано 20.01.2017 в разделе комментариев 0

выборы дума голосование. депутаты парламент
Главу теризбиркома после скандала в Мытищах уволили. "За неловкость рук"?

Очень тихо, очень незаметно, потихоньку Мособлизбирком освободил Валерия Конягина от должности члена и председателя территориальной избирательной комиссии Мытищ после скандала с "нарушениями", имевшими место на выборах в Госдуму... Нарушениями дипломатично назвали подтвержденный факт - на 68 избирательных участках в Мытищах были организованы фальсификации в пользу "Единой России".

На 68 участках в Мытищах не сошлись протоколы избирательных комиссий с теми данными, что вводились в систему ГАС-выборы.

Все протоколы выложены "Новой газетой". Поймали за руку или за другое место, однако госпожа Памфилова, говоря о фальсификациях в Мытищах, продолжала использовать слово "якобы". И даже делала политические заявления: «По всем данным уже началась информационная борьба. У нас некоторые представители обанкротившихся партий уехали за рубеж и убеждают на информационных площадках, которые ничего не понимают. Мы ещё ничего не проверили, а уже решили, что преступление совершено. Нас попросили отменить итоги выборов. Единичные нарушения пытаются раздуть до масштабов всей страны. Я хотела бы отметить, что уже сейчас перед новым годом мы оказываемся перед той реакцией, когда мы должны довести до ума все те жалобы, которые имеют факт нарушений, и научиться давать отпор лживой и недобросовестной информации, которую пытаются разнести на международных площадках. ", - цитирует Памфилову портал «Лайф».

И вот прошло время, проверяли, проверяли - и все ж таки сняли с должности главу территориального избиркома. Не посадили, не отправили под домашний арест или подписку о невыезде - просто отстранили от должности. Возможно, временно - ценный специалист всегда востребован.

Однако ж с момента выборов прошло уж 5 месяцев. Депутаты, "избранные" столь хитрым образом, заседают в параменте и принимают законы. Мы кряхтим, чешемся, но исполняем. А куда денешься? 

Как сообщила глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова, на сегодняшний день проверка правоохранительных органов не завершена. И когда завершится не известно. Тем более не ясно, чем - хотя можно и предполагать.

Хотя по большому счету, давно надо было отменять итоги выборов в Мытищах и назначать новые. Но теперь, когда депутаты уже вовсю голосуют и пишут законы - как быть? Отменять и законодательные акты ввиду того, что приняты они хрен знает кем, а не законно избранными депутатами?

Вот не верится, что пойдут на это наши власти. Тем более, что наглая фальсификация в Мытищах вообще ставит под вопрос итоги выборов по всей стране - если уж прямо на границе Москвы возможно такое, то что ж происходит в "медвежьих углах"?

Ну вот, наверно, такими "государственными" соображениями и объясняется всё: и неторопливость органов, и информационный вакуум, образовавшийся вокруг этой темы, и явное желание спустить все на тормозах...

Собственно, уже и спускают, неясно что ли?

Но за что-то главу теризбиркома все же уволили... За неловкость рук?

Анатолий Баранов

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