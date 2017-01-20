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Московский листок

Чубайс с ужасом узрел в Давосе крах мирового капитализма

Опубликовано 20.01.2017 в разделе комментариев 2

кризис революция либералы давос классоваяненависть
Чубайс с ужасом узрел в Давосе крах мирового капитализма

Среди участников экономического форума в Давосе царит ужас из-за «глобальной политической катастрофы» и разрушения мирового порядка, существовавшего с окончания Второй мировой войны. Такое мнение высказал в интервью BFM глава «Роснано» Анатолий Чубайс, присутствующий на мероприятии. 

«Такого ужаса, какой я ощущаю сейчас в Давосе у абсолютного большинства участников, я за все мои годы участия в Давосе припомню только один раз... Это был Давос 2009 года, когда разворачивался глобальный мировой финансовый кризис, у всех на устах был вопрос: что это такое, это кризис в системе или кризис системы в целом?» — заявил он. 

От редакции: Что ж, нам приятно, что написанный недавно материал (для будущей книги) под кодовым названием "Песец истории" - оправдан на двести процентов. Капитализм довёл человечество до самой своей крайней точки, за которой либо новая длительная мировая война, в результате которой социальный регресс станет не просто для постсоветского периода закономерной, но уже вынужденной мерой, он растянется на период послевоенного восстановления и так далее, либо глобальный поворот в социалистическую сторону. Однако война при нынешних властях мультимиллиардеров в РФ, и триллионеров - в США, куда реальнее. Но это в худшем случае, если империализм всё же начнёт войну. Есть и другой вариант - вариант для организаций, внимательно изучавших историю Великой Октябрьской социалистической революции. Именно она, что бы там ни говорил Мединский и патриоты нынешней сырьевой империи, положила конце Первой мировой войне.

Но не обязательно дожидаться империалистической войны, чтобы вооружиться за счёт буржуазии. Вторая социалистическая революция в России могла бы избавить человечество и от ненужных жертв в войне империалистической, и, наконец, поставить те немногие оставшиеся после правления силовигархии ресурсы - на службу социальному прогрессу. Но это мы уже переходим к революционной программе, а пока не время проговариваться. Пока на повестке дня - "песец истории", и его признаёт даже Чубайс. Люди сознательно вели и нас, 140 миллионов к этой пропасти - не по нужде, а из реформаторского интереса. Виновные в том, что и Россия, став из сверхдержавы сырьевой империей, и все республики СССР были заведены в тупик дичайшего капитализма и неофеодализма - должны понести заслуженную кару. Должны долгим физическим трудом в возрождённом ГУЛАГе восстанавливать социализм. Чубайс - первый кандидат на такое онлайновое, в формате реалити-шоу "Казёный Дом-2", перевоспитание.

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 2
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Не, эту падлу в ГУЛАГ нельзя:
Крупный Теоретик написал 20.01.2017 13:10
Он и там все с п И з д и т и развалит к свиньям.
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реалити-шоу...
Тень написал 20.01.2017 12:31
Если все так, то смотреть будет некогда. Работать надо.
Но идея недурна.
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