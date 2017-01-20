Сенегал вторгся в Гамбию, чтобы обеспечить переход власти к законно избранному президенту

Войска Сенегала вошли на территорию Гамбии - небольшого африканского государства, президент которого отказался передавать власть выигравшему на выборах сопернику. По сообщению Jerusalem Post, операция получила название "Восстановить демократию". Накануне в Сенегале прошла инаугурация избранного президента Гамбии Адамы Бэрроу.

Около часа ночи агентство Reuters сообщило о приостановке операции для того, чтобы "дать шанс посредникам". Затем "молнией" со ссылкой на представителя региональной организации ЭКОВАС агентство передало информацию о готовности предоставить президенту Джамме иммунитет от уголовного преследования при его согласии покинуть пост.

Jerusalem Post сообщает, что войска региональной организации ЭКОВАС в ночь на пятницу начали удары по территории Гамбии.

На президентских выборах, которые прошли в стране 1 декабря, победу одержал оппозиционный лидер Бэрроу. Однако президент Яйя Джамме, возглавляющий страну с 1994 года, заявил, что процесс голосования проходил с "серьезными нарушениями", и призвал к новым выборам.

Военная операция началась после того, как действующий президент Гамбии Яйя Джамме отказался покидать пост по окончании мандата 19 января.

На инаугурации в соседнем Сенегале Бэрроу заявил: "Это день, который не забудет ни один житель Гамбии".

Накануне Бэрроу заявил, что "президентство Джамме официально завершено и Гамбия вступает в новую эру", напоминает "Интерфакс". Африканский союз и Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) заявили, что с 19 января они признают единственного главу государства - Бэрроу.

Ранее большинство стран Западной Африки объявили о готовности к военному вторжению в Гамбию в случае, если не удастся убедить президента страны Джамме уйти в отставку после истечения его мандата дипломатическим путем. В частности, ввод войск поддержали власти Нигерии, Сенегала и Ганы. Сенегал - единственное государство, имеющее сухопутную границу с Гамбией.

Отметим, что Африка, как самое слабое звено мировой капиталистической системы, постоянно сотрясаема то восстаниями, то интервенциями. За минувший год прошло около пяти крупных столкновений в странах Африки - все были чреваты революциями, но там нет ни революционных партий, ни коммунистов, готовых взять власть руками организации.

Например, в сентябре в столице Демократической республики Конго (ДРК) начались массовые столкновения протестующих, которые вышли на улицы с требованием отставки президента страны Джозефа Кабилы и проведения выборов, и стражей правопорядка. По предварительным данным, в результате столкновений погибли уже двое полицейских. Тело одного из них было сожжено демонстрантами. Кроме того, сообщается и о пострадавших среди демонстрантов, однако их точное количество на данный момент неизвестно

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