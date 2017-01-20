Общество готовят к переизбранию Путина на новый срок

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что Владимир Путин примет участие в выборах 2018 года. «Еще во время нашего первого интервью в 2004 году я сказал вам, что как гражданин Российской Федерации я надеюсь, что он примет решение идти на новый срок»,— заявил представитель Кремля в интервью BBC. Песков подчеркнул, что Владимира Путина «поддерживает 90% населения».

Сам Путин пока официально не объявлял о намерении баллотироваться в президенты на следующий шестилетний срок. Однако в декабре прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин намекнул на участие Владимира Путина в выборах, заявив, что баллотироваться будет «самый популярный человек в стране».

- Ну Пескова-то можно понять, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - При каком другом президенте стали бы держать в пресс-секретарях такого профессионала... Насчет 90 процентов поддержки - если в Мытищах, то наверно, а вот чтоб по всей стране - кто его знает. А что думает Конституционный суд? Все же к 2018 году Путин будет руководить государством столько же, сколько и Брежнев. И еще на 6 лет, как я понимаю, с результатом как в Узбекистане. Или в Казахстане. Или в Туркмении. Или в Зимбабве...