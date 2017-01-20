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Московский листок

Общество готовят к переизбранию Путина на новый срок

Опубликовано 20.01.2017 в разделе комментариев 7

Общество готовят к переизбранию Путина на новый срок

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что Владимир Путин примет участие в выборах 2018 года. «Еще во время нашего первого интервью в 2004 году я сказал вам, что как гражданин Российской Федерации я надеюсь, что он примет решение идти на новый срок»,— заявил представитель Кремля в интервью BBC. Песков подчеркнул, что Владимира Путина «поддерживает 90% населения».

Сам Путин пока официально не объявлял о намерении баллотироваться в президенты на следующий шестилетний срок. Однако в декабре прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин намекнул на участие Владимира Путина в выборах, заявив, что баллотироваться будет «самый популярный человек в стране».

- Ну Пескова-то можно понять, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - При каком другом президенте стали бы держать в пресс-секретарях такого профессионала... Насчет 90 процентов поддержки - если в Мытищах, то наверно, а вот чтоб по всей стране - кто его знает. А что думает Конституционный суд? Все же к 2018 году Путин будет руководить государством столько же, сколько и Брежнев. И еще на 6 лет, как я понимаю, с результатом как в Узбекистане. Или в Казахстане. Или в Туркмении. Или в Зимбабве...

 



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Всего комментариев к статье: 7
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Надо просить всем миром!
Крупный Теоретик написал 20.01.2017 13:16
Он пожеманится, конечно... Но в итоге - снизойдет в своем великодушии. А то сгинем мы сирые да скудные умишком, без светоча-то б-гм посланного...
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одной сосны хватит
на эту падлу написал 20.01.2017 13:12
По Муромской дороге
стояли три сосны.
На них висели Путин,
Медведев и кенты.
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евреи готовят общество
к переизбранию Путина на новый срок написал 20.01.2017 13:07
Русский народ не признает еврейскую власть в России, еврейские купли-продажи и аренды территорий России, еврейские границы между Руским народом.
РОССИИ РУССКИЙ ПОРЯДОК БЕЗ ЕВРЕЕВ!!!
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(без названия)
тревожно написал 20.01.2017 13:05
Вова столько лет у власти, что психически здоровым быть не может. Во всем цивилизованном мире есть предохранитель от кукареллы у власти - перевыборы. Где главное не только привести во власть нового главу государства , но и отстранить сьезжающего с катушек засидевшигося поезидента.
Сколько лет Россия уже управляется ненормальным? Все заметили , что общество тоже погружается в "мир грез" ? Чего ждать , ели и дальше ничего не изменится?
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(без названия)
Читатель Рустем написал 20.01.2017 13:02
Главное чтобы результаты управления не были как в Зимбабве, а то обидно будет.
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(без названия)
Гагарин написал 20.01.2017 12:50
Гнать такого пресс-секретаря в шею, 90% не сомневаются, а он лишь "выразил надежду", нацпредатель блин.
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(без названия)
стоик669 написал 20.01.2017 12:47
Несчастный Вова - на него и так вешают все плохое?
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