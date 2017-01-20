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Московский листок

Игиловские вандалы продолжают разрушать Пальмиру: тетрапилон и амфитеатр пали

Опубликовано 20.01.2017 в разделе комментариев 0

террор вандализм сирия игил исламизм варварство
Игиловские вандалы продолжают разрушать Пальмиру: тетрапилон и амфитеатр пали

Часть древнеримского театра и знаменитый тетрапилон (четыре колонны) на территории древнего комплекса близ сирийского города Пальмира разрушили боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России группировка), сообщило в пятницу сирийское государственное телевидение. В частности, полностью разрушен фасад театра, констатирует телевидение. 

Разрушения на территории объекта, занесенного в список наследия ЮНЕСКО, подтверждаются и спутниковыми фотографиями. 

По предварительным данным, исторические памятники были разрушены в период с 26 декабря по 10 января. 

В марте 2016 года армия Сирии при поддержке российской и сирийской военной авиации освободила Пальмиру от боевиков ИГ. С тех пор боевики предпринимали несколько попыток наступления на этот город, но были отбиты. 12 декабря 2016 года в Минобороны России рассказали, что сирийская армия оставила Пальмиру и заняла позиции на подступах к городу.

 Тем временем Минобороны РФ продолжает хвастаться своими "успехами": до 1120 увеличилось количество населенных пунктов в Сирии, которые присоединились к процессу примирения, сообщили российские военные 15 января. "В течение суток подписано пять соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий: в провинциях Дамаск - 3 и Латакия - 2", - говорится в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии. 

Кроме того, как отметили в Минобороны РФ, несколько отрядов сирийской оппозиции, которые присоединились к режиму прекращения огня, будут воевать против ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ). 

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