Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Порошенко обещает закрыть фабрику в Липецке

Опубликовано 20.01.2017 в разделе комментариев 3

Порошенко обещает закрыть фабрику в Липецке

Президент Украины Петр Порошенко объявил о закрытии единственной на территории России кондитерской фабрики Roshen, расположенной на территории Липецкой области. Об этом было заявлено в официальном сообщении компании. 

Планируется, что работа фабрики будет остановлена в апреле "по политическим и экономическим причинам".

Впрочем, обещанного три года ждут.

Порошенко еще в январе 2016 года передал принадлежавший ему пакет акций Roshen независимому трастовому фонду Rothschild Trust, но до сих пор продолжает оставаться владельцем концерна.

По последнему году у фабрики 400 миллионов рублей чистого убытка - видимо, именно это обстоятельство, а не политика, заставили Порошенко вспомнить про свой российский актив, производящий около 2,5 процентов общероссийской кондитерской продукции.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Дмитрий .Запорожье.. написал 20.01.2017 14:45
Порошенко не управляет своим бизнесов на время президентства.Всем его бизнесом управляет трастовая компания под руковдством семьи Ротшильдов.
Ответить
(без названия)
дЛХРПХИ Ц..гЮОНПНФЭЕ... написал 20.01.2017 14:41
оНПНЬЕМЙН МЕ ХЛЕЕР Й ТЮАПХЙЕ МЮ РЕППХРНПХХ ЙЮЖЮОНЛНИЙХ МХЙЮЙНЦН НРМНЬЕМХЪ.бЯЕЛ АЁГМЕЯНЛ оНПНЬЕМЙН СОПЮБКЪЕР РПЮЯРНБЮЪ ЙНЛОЮМХЪ ОНД ПСЙНБНДЯРБНЛ пНРЬХКЭДНБ.
Ответить
(без названия)
слава Пу! написал 20.01.2017 14:01
Липецкая фаьрика Roshen давно арестована судом. Порошенко можно люто ненавидеть за то , что он на бую вертел Путина и Россию. Но бизнесмен он приличный и платил з/п работникам фабрики не взирая на то , что российские власти всячески препятствовали работе предприятия. Два года платил себе в убыток. Долго это продолжаться не могло. За что работники фабрики могут "благодарить" сами знаете кого и какие обстоятельства.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы, что Россия - свободная, богатая и передовая страна?:
Результаты
Интернет-ТВ
Богатые тоже плачут: 30 человек погибло в отеле, накрытом лавиной
Богатые тоже плачут: 30 человек погибло в отеле, н...
19.01.2017
15 метров до смерти...
15 метров до смерти...
20.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
На Украине тоже умирают в крещенской проруби (0)
Порошенко обещает закрыть фабрику в Липецке (3)
Общество готовят к переизбранию Путина на новый срок (9)
Игиловские вандалы продолжают разрушать Пальмиру: тетрапилон и амфитеатр пали (1)
Сенегал вторгся в Гамбию, чтобы обеспечить переход власти к законно избранному президенту (1)
Чубайс с ужасом узрел в Давосе крах мирового капитализма (5)
Главу теризбиркома после скандала в Мытищах уволили. "За неловкость рук"? (4)
Накануне инаугурации Трампа Медведев напомнил, что Россия не банановая республика (27)
В ЦКБ построят новый корпус для путина и его окружения (19)
А власть и церковь все равно рапортуют: в крещенскую прорубь - с перевыполнением плана! (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Георгий Саркисян Георгий Саркисян: #Орлец Интрига года: опального Рыбакова прочат в заместители губернатора?
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Двенадцатая китайская запись
Дарья Митина Дарья Митина: Oдиннадцатая китайская запись
Дарья Митина Дарья Митина: Десятая китайская запись
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss