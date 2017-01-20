Порошенко обещает закрыть фабрику в Липецке

Президент Украины Петр Порошенко объявил о закрытии единственной на территории России кондитерской фабрики Roshen, расположенной на территории Липецкой области. Об этом было заявлено в официальном сообщении компании.

Планируется, что работа фабрики будет остановлена в апреле "по политическим и экономическим причинам".

Впрочем, обещанного три года ждут.

Порошенко еще в январе 2016 года передал принадлежавший ему пакет акций Roshen независимому трастовому фонду Rothschild Trust, но до сих пор продолжает оставаться владельцем концерна.

По последнему году у фабрики 400 миллионов рублей чистого убытка - видимо, именно это обстоятельство, а не политика, заставили Порошенко вспомнить про свой российский актив, производящий около 2,5 процентов общероссийской кондитерской продукции.