На Украине тоже умирают в крещенской проруби

19 января, в селе Мурованом возле Львова после иорданских купаний умер 52-летний мужчина, сообщает ZAXID.NET. Инцидент произошел около 15:00 на местном водоеме. Мужчина нырнул в прорубь, после этого вышел на берег, начал вытираться, ему стало плохо и он потерял сознание. Врачи скорой помощи констатировали смерть.

Напомним, в России тоже произошло несколько аналогичных случаев, которые официоз предпочитает "не замечать", утверждая, что не было вообще никаких происшествий:

- В Омутнинском районе в крещенскую ночь утонула 85-летняя пенсионерка. Тело пенсионерки обнаружили утром, 19 января, набирая воду, женщина упала, и самостоятельно выбраться не смогла.

- В деревне Русскинская Сургутского района в Ханты-Мансийском автономном округе 54-летний мужчина умер после омовения в купели, у мужчины остановилось сердце, сообщает Ura.ru. Инцидент произошел в 14.25. Медики оказывали мужчине первую помощь, но спасти человека не удалось.

- По информации пресс-службы министерства здравоохранения Кировской области, во время празднования Крещения Господня у купели в районе кирпичного завода резко стало плохо мужчине. К мужчине быстро подбежали горожане, которые вызвали «скорую» и пытались оказать ему первую помощь. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, мужчина скончался.

От редакции: Как видим, разница по обе стороны границы неощутима... Но эти случаи - то, что лежит на поверхности. Трудно ведь "не заметить" как человек умирает прямо возле проруби при стечении народа. Но официозные СМИ ухитряются тоже "не замечать", в основном источниками являются оставшиеся в живых независимые СМИ. А государство и церковь продолжают кампанию.

По официальным данным в России приняло участие в крещенских купания 1,8 миллиона человек! Вот чисто статистически можно себе представить, что массовое мероприятие по всей стране с участием почти двух миллионов человек - и прошло совсем без происшествий? Статистика вопиет!

Но теперь самое важное, что всегда проходит и на этот раз тоже пройдет мимо и статистики, и СМИ, и общественного внимания. Это отдаленные последствия.

Сколько человек обратится в ближайшие две-три недели к врачам по поводу заболеваний почек, женских органов, простаты, бронхо-легочных и сердечно-сосудистых заболеваний? Простуду в расчет даже не берем. Берем заболевания, которые грозят людям инвалидностью и даже смертью.

Мы никогда об этом достоверно не узнаем, потому что медицинская статистика не свяжет эти заболевания с купанием в крещенской проруби. Но мы можем предполагать, что статистика эта будет угрожающей. Только угрозу эту никто не заметит - приказано смотреть в другую сторону...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

PS. Буду благодарен врачам за любую присланную статистику.

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