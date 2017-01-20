Силовигархия довела Белоруссию до поисков замены дорогой "российской" нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом вице-премьера Владимира Семашко, сказал, что сокращение поставок российской нефти в страну должно быть замещено альтернативными вариантами. «Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами»,— приводит БелТА его слова.

Господин Лукашенко отметил, что конкретные альтернативы уже обсуждались. «И мы эти альтернативные варианты не просто прорабатывали. Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически. Поэтому я хотел бы услышать, как здесь обстоят дела. Как продвигается переговорный процесс сегодня с Российской Федерацией и на перспективу, чтобы определиться, как нам действовать дальше. Ну и по нефтедобыче в Беларуси»,— заявил белорусский президент.

Напомним, что белорусские государственные предприятия с начала прошлого года в одностороннем порядке снизили оплату газа, считая контрактную цену несправедливой. Из-за этого «Газпром» недополучил $220 млн. Прошлый подобный конфликт состоялся в 2010 году — тогда дело дошло до снижения поставок.

От редакции: Всё это, конечно же гнусная история - со стороны РФ гнусная, в первую очередь. Буржуазные власти (не так важно, что это Путин, логика капитализма тут едина) в один свой рупор пытаются кукарекать проклятия Польше за то, что приняла две тысячи танков из США (по планам НАТО танки там пробудут до мая, прибыли лишь на учения), мол, как это плохо что у границ (на самом деле, не границ РФ, а именно границ Белоруссии, появилось столько танков. В другой же рупор силовигархия диктует Белоруссии, от которой зависит в этой ситуации вообще вся судьба РФ: а что-то маловато вы нам платите за нефть, братья-славяне! Ненасытная клика экс-чекистов таким образом чётко ставит свои классовые интересы, интересы наживы - выше национальной безопасности, о которой трубят много, но делают мало. Ведь Лукашенко давно уговаривал укрепить белорусскую систему ПВО "тополями"! Даже купить их предлагал, если буржуйские принципы для Путина и Ко так важны... Но им важнее продать сегодня нефть подороже, нежели безопасность СССР, именно СССР, потому что в случае агрессии буржуазные постсоветские границы сотрутся сами собой.

А где же ваше пресловутое Союзное государство России и Белоруссии, господа мультимиллиардеры из Роснефти, Газпрома и Кремля? Неужели вам действительно так важны эти чёртовы денежные знаки? Слава белорусским специалистам, они уже наметили пути альтернативного обеспечения республики нефтью - но грязь этих беспрецедентных по хамству со стороны РФ переговоров с силовигархии всё равно не смоется. Вчера она хвасталась, как она лихо наживается на поставках Газпрома в Евросоюз, сегодня пытается содрать три шкуры с "братского народа"... На Укарине торжество ультраправых - результат многолетних "газовых войн", ненасытности Газпрома. Да-да, путинская буржуазия, узурпировавшая богатства всех народов СССР - именно она главная сепаратистка, последовательная разрушительница СССР, даже после Беловежья продолжающая сеять вражду и затруднять экономическое сотрудничество. Нет, конечно же революционная власть в России первым делом признает Белоруссию в точно таких же правах на газ и нефть, узурпированные силовигархией, но - это только проект. Необходимо ненасытный правящий класс оттащить от нефтегазовой кормушки сперва.

Д.Ч.

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