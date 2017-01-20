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Московский листок

Песков переобулся в воздухе и признал "Трампнашизм" ошибкой кремлядей

Опубликовано 20.01.2017 в разделе комментариев 2

сша кризис позор силовигархия конфронтация трамнаш
Песков переобулся в воздухе и признал "Трампнашизм" ошибкой кремлядей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибкой утверждения западных и российских политологов о том, что избранный президент США Дональд Трамп является человеком России. 

"Это не наш человек, это человек американский. Это президент Соединенных Штатов Америки", - сказал Песков в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым, часть которого была показана в пятницу. 

Он добавил: "И, наверное, это самая большая ошибка со стороны западных аналитиков, со стороны некоторых наших политологов полагать, что это наш человек". 

Инаугурация избранного президента США пройдет сегодня. А вчера в Кремле, словно бы отработав обещанное по грану время, начали приходить в себя и отбояриваться от навязанного через все государственные СМИ "трампнашизма".

Первоначальная эйфория уступила место скептицизму по поводу того, что в отношениях РФ и США может произойти какая-либо значимая разрядка, пишет Bloomberg со ссылкой на четырех высокопоставленных российских чиновников. 

"Существует разумный сдвиг ожиданий в Кремле. Теперь руководство четко понимает, что восстановление связей будет нелегким, а новые скандалы ухудшат шансы (на их восстановление)", - заявил журналистам политолог Алексей Чеснаков - бывший сотрудник администрации президента РФ и экс-заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия". 

- Ну что тут добавить, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - лохи позорные вы, гоп-спода околопутинские прихлебалы, но самое тут обидное и позорное, что в эту горбачёвскую по духу идиотизма и наивности волну "мир-дружба-жвачка", которая наблюдалась и при избрании Обамы (кнопка "перегрузка" - безграмотность янки и тут посмеялась над сырьевой империей), включились даже весьма до тех пор уважаемые нами и даже награждаемые нашими, пролетарскими премиями представители творческой интеллигенции, что ж, ей-то впредь наука будет, когда танки НАТО вступят в её родную Прибалтику, мы ей её, не всеобще-стадный, а именно её трампнашизм припомним, и это - нет, не эйфория, это работа поределённой из башен Кремля, поднявшей на этой пиар компании немало трамповских миллионов (лоханувшаяся интеллигенция тут вряд ли что получила, хотя... может, мы её и недооцениваем, блогерам иногда перепадает). 

Материал по теме:

"Трампнаш" отменяется: перезагрузка обламывается, танки США в Польше 



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: работа поределенной из башен Кремля,
Это что?! написал 20.01.2017 15:55
работа поределенной из башен Кремля,
Это что?! написал 20.01.2017 15:53
Понедельник это что??
------------------++
Поределенной -что???
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работа поределенной из башен Кремля,
Это что?! написал 20.01.2017 15:53
Понедельник это что???
Да, и, вообще!-Накрутил сложносочиненных предложений!...
Сколько лет иногда пишу тебе: пиши проще!!!
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