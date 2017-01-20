Роснефтяные 170 миллионов не спасли леонтьевский журнал "Однако"

Центр управления расследованиями (ЦУР) общественной организации "Отрытая Россия" обнаружил, что нынешний пресс-секретарь госкорпорации "Роснефть" Михаил Леонтьев в мае 2015 года получил от этой компании "спонсорский вклад на издание журнала "Однако" в размере 170 миллионов рублей в обмен на некие "информационно-рекламные услуги". Эти сведения ЦУР обнаружил на сайте госзакупок.

При этом исполнение договора начиналось за четыре месяца до того, как он был подписан, и должно было завершиться 31 января 2016 года. Однако последний номер упомянутого журнала вышел в июне 2015 года, сообщается на страничке ЦУР в соцсети "ВКонтакте".

Выпуск еженедельника "Однако" Леонтьев запустил в 2009 году, будучи ведущим одноименной телепередачи на Первом канале. К 2013 году журнал выходил уже раз в два месяца, а затем выпуск прекратился.

Учредителем журнала являлась издательская группа "Пресс Код", но вышеупомянутый договор о спонсорской поддержке "Роснефть" подписала с ООО "Издательская группа "Однако". До 2012 года 99% этого ООО принадлежало Леонтьеву, затем единственным собственником стал фонд "Институт социально-экономических и политических исследований" (ИСЭПИ), пишет ЦУР.

ИСЭПИ, напомним, был создан в мае 2011 года сразу после образования пропутинского "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) и разрабатывал предвыборную программу "Единой России" для выборов в Госдуму в том же году. В мае 2012 года руководитель ИСЭПИ Николай Федоров получил пост министра сельского хозяйства, после чего институт возглавил Дмитрий Бадовский. По данным открытых источников, в 2013 году ИСЭПИ напрямую или опосредованно принадлежали журнал "Однако", канал Kontr TV, сетевые издания "Взгляд" и "Дни.ру".

С сентября 2016 года 100% группы "Однако" оказалось у ее бессменного гендиректора Ларисы Леоновой, экс-гендиректора "Пресс Кода", пишет ЦУР. Сотрудники центра позвонили Леонтьеву, но вместо него ответила его помощница. Узнав, что звонящих интересует судьба миллионов "Роснефти", потраченных на журнал "Однако", она после долгой паузы предложила "перезвонить, может быть, завтра", сообщается в публикации.

"Послать журналиста в жопу может только пресс-секретарь госкомпании, просравшей 170 миллионов рублей на его журнал "для интеллектуалов", - иронично комментирует ЦУР, напоминая о недавней истории с ответом Леонтьева журналистам "Дождя" на вопрос о "мигалке" на машине президента "Роснефти" Игоря Сечина.

Леонтьев с января 2014 года занимает пост советника Сечина в ранге вице-президента по пиару и является пресс-секретарем "Роснефти". Организация "Открытая Россия" создана экс-главой НК "ЮКОС" Михаилом Ходорковским. В западной прессе бытует версия, что именно Сечин в свое время организовал арест Ходорковского для устранения его с политической арены и захвата активов ЮКОСа, в итоге перешедших к "Роснефти".

От редакции: Сто семьдесят или более миллионов - вопрос не принципиальный. Чем выше лезть по пирамиде власти, тем условнее денежные единицы становятся, это только Ельцин хранил в своём кремлёвском сейфе живые доллары, ещё не вполне осознав себя царём такой богатой страны, которую будут разворовывать долгие десятилетия - тот самый запас, ту "лестницу", что вела к коммунизму, - и всё никак не разворуют... При Путине ситуация изменилась: на главные, бюджетообразующие ресурсы сели его друзья и прежняя необъятность социалистических богатств перешла в конкретные руки. Эти руки позолотились при жизни - поэтому столь безнадёжное дело высчитывать, сколько "заработал" за год Сечин или Миллер, ведь считают только то, что извелкли из земли, но и здесь бывают "кредиты", можно завысить "заработки" или "занизить". Потому-то чисто стратегическим, внешнеполитическим является информационный ресурс (что недавно признал Совет безопасности) - СМИ играют роль и ядерного щита, и армии, подменяют её собой, когда сообщают, насколько богат Сечин или Миллер. Эт осиловигархия, правящий класс, говорит с буржуйским миром на его языке. Раньше, в СССР этого иносказания не требовалось - язык другой был, язык урожаев, удоев, введённого в эксплуатацию жилья. Теперь - это язык "заработков" правящего класса, такое это специфическое оружие сдерживания...

Но что-то отвлеклись мы от "Однако". Казалось бы, при такой исторически уникальной ситуации, более-менее соображающая интеллигенция должна отстраниться от класса-грабителя, чтобы он нёс после того, как народ возьмётся за голову и за власть, ответственность отдельно, лично. Долгие годы отрабатывал своё расхищение социалистических богатств в ГУЛАГе - чтобы сам правящий класс. Но нашлись желающие разделить классовую долю силовигархии. Конечно, с ними поделились. Но изменило ли это психологию прислуги грабителей советских недр? Нет, они и 170 миллионов могут пропить - ведь сущностный аспект постсоветского беспредела именно в том, что всё достаётся единицам ,а они пускают национальные богатства на разную ерунду, которую "в одно рыло" и потребить-то сложно. Сверхпотребление тоже имеет границы. Так куда же могли уйти 170 миллионов? Да куда угодно - главное, что по цепочке буржуазного дележа - изначально украденные у народа нефтерубли не пошли дальше, Михась не стал делиться ими с родными журналюгами - зачем? Ему уже не нужно это "Однако", чтобы и там хвалить правящий класс за заботы о народе, он уже поднялся на "высоту дележа", с ним делятся. А писаки поменьше - пусть с голоду дохнут, кризис же... Ну или в революцию перевоспитываются - ведь её, революции, же не будет, после того, как Сергей Удальцов едва не треснул "по-арабски" ботинком Михасю по лысине на ток-шоу "болотного периода", перед майской инаугурацией Путина 2012-го...

Д.Ч.

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