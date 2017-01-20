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Московский листок

Дефицит бюджета РФ в 2016 году составил 3,5% ВВП

Опубликовано 20.01.2017 в разделе комментариев 0

Дефицит бюджета РФ в 2016 году составил 3,5% ВВП

Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2016 года составил 2,967 трлн рублей или 3,5% ВВП, сообщает сайт министерства финансов. Доходы бюджета за год сложились на уровне 13,46 триллиона рублей, расходы — 16,43 триллиона рублей.

По данным Минфина, доходы бюджета от продажи нефти и газа составили 4,83 триллиона рублей (101,1% от плана), а ненефтегазовые – 8,63 трлн рублей (100,4% от плана).

В законе о бюджете на 2016 год, который был принят в конце 2015 года, дефицит планировался на уровне 3,7% ВВП — 3,034 триллиона рублей.

В документах министерства отмечается, что дефицит бюджета РФ в 2017 году может сократиться до 1,5% ВВП при среднегодовой цене нефти в 55 долларов за баррель и курсе национальной валюты в 66,3 рубля за доллар.

Согласно новому бюджетному правилу, Минфин будет сокращать расходование средств суверенных фондов, если цена российской нефти марки Urals в текущем году будет в диапазоне 40-55 долларов за баррель. При этом если среднегодовая цена окажется на уровне 55 долларов за баррель, Минфин может возобновить пополнение Резервного фонда, сдерживая, таким образом, укрепление рубля. Если цена нефти достигнет 70 долларов, бюджетное правило будет держать рубль на отметке 61 против доллара, говорится в сообщении.

 



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