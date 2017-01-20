"Родину-мать" отремонтируют за два миллиарда рублей

Капитальный ремонт монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане в Волгограде начнется в 2017 году и потребует двух миллиардов рублей, передает ТАСС со ссылкой на начальника отдела капремонта и реставрации музея-заповедника «Сталинградская битва» Ольгу Марценюк.

"На капитальный ремонт 2 млрд рублей выделяет Минкультуры РФ. Сейчас проходит экспертиза сметной документации. Как только она завершится, будет решен вопрос с финансированием, объявим конкурс на определение подрядчика. Работы начнутся уже в этом году", - рассказала она.

По ее словам, капитальный ремонт 85-метровой скульптуры весом 8 тыс. тонн начнется с ее внутренней части. "Прежде всего предстоит заменить 99 стальных канатов внутри скульптуры, которые удерживают ее на двухметровой плите. Затем скульптуру оденут в строительные леса и проведут реставрацию более 6 тыс. кв. м бетонных поверхностей с заливкой бетоном всех трещин", - уточнила она.

В пресс-службе губернатора Волгоградской агентству сообщили, что решение о выделении средств на обновление памятника приняла в ноябре 2016 года Госдума РФ.