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Московский листок

"Родину-мать" отремонтируют за два миллиарда рублей

Опубликовано 20.01.2017 в разделе комментариев 1

"Родину-мать" отремонтируют за два миллиарда рублей

Капитальный ремонт монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане в Волгограде начнется в 2017 году и потребует двух миллиардов рублей, передает ТАСС со ссылкой на начальника отдела капремонта и реставрации музея-заповедника «Сталинградская битва» Ольгу Марценюк.

"На капитальный ремонт 2 млрд рублей выделяет Минкультуры РФ. Сейчас проходит экспертиза сметной документации. Как только она завершится, будет решен вопрос с финансированием, объявим конкурс на определение подрядчика. Работы начнутся уже в этом году", - рассказала она.

По ее словам, капитальный ремонт 85-метровой скульптуры весом 8 тыс. тонн начнется с ее внутренней части. "Прежде всего предстоит заменить 99 стальных канатов внутри скульптуры, которые удерживают ее на двухметровой плите. Затем скульптуру оденут в строительные леса и проведут реставрацию более 6 тыс. кв. м бетонных поверхностей с заливкой бетоном всех трещин", - уточнила она.

В пресс-службе губернатора Волгоградской агентству сообщили, что решение о выделении средств на обновление памятника приняла в ноябре 2016 года Госдума РФ.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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А чего так мало?
Увы не Пушкин написал 20.01.2017 17:23
Гладко было на бумаге,
Да забыли про откаты,
Позабыли про распилы,
А на что им жить?
Позови оленевода,
Он научит как красиво,
Всюду плиткой застелить
И диодом осветить
А потом все посчитайте,
Перемножьте и добавьте.
И еще чуток накиньте,
Что бы было как картинка.
Вот тогда же может быть,
Вам бабла быть может хватит,
Пару яхточек купить,
И детишек доучить.
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