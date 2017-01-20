Постмайданная декоммунизация споткнулась на харьковском проспекте героев Сталинграда

Власти Харькова отказались переименовывать проспект Героев Сталинграда, объяснив это тем, что этот случай не подпадает под действие закона о декоммунизации.

«Рабочей группой было установлено, что название проспекта Героев Сталинграда под действие указанного закона не подпадает. Для переименования проспекта Героев Сталинграда в городе Харькове основания отсутствуют», — сообщается в ответе на петицию с требованием о переименовании, который размещен на сайте Харьковского горсовета.

В администрации полагают, что названия топонимов, которые связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с Украины, не относятся к символике коммунистического тоталитарного режима.

- Учитывая неонацистские тенденции, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - можно было сформулировать отказ от переименования более благозвучно для тех, кто сейчас продавливает закон о признании бандеровцев героями Украины, ведь в названии проспекта не сказано, каких именно героев Сталинграда чествуют таким образом, а были герои и со стороны вермахта, причём не среди одних немцев, вот наш Федя Бондарчук неплохую им и заодно пресловутым кружевным шёлковым трусикам (откуда-то взявшимся у русской любовницы гителровца) кинооду на бюджетные миллионы сделал в своём "Сталинграде", как в песне "Коловрата": "спите спокойно, герои РОА"...

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