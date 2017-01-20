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Московский листок

Постмайданная декоммунизация споткнулась на харьковском проспекте героев Сталинграда

Опубликовано 20.01.2017 в разделе комментариев 0

украина антикоммунизм вов майдан харьков неонацизм декоммунизация
Постмайданная декоммунизация споткнулась на харьковском проспекте героев Сталинграда

Власти Харькова отказались переименовывать проспект Героев Сталинграда, объяснив это тем, что этот случай не подпадает под действие закона о декоммунизации. 

«Рабочей группой было установлено, что название проспекта Героев Сталинграда под действие указанного закона не подпадает. Для переименования проспекта Героев Сталинграда в городе Харькове основания отсутствуют», — сообщается в ответе на петицию с требованием о переименовании, который размещен на сайте Харьковского горсовета. 

В администрации полагают, что названия топонимов, которые связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с Украины, не относятся к символике коммунистического тоталитарного режима.

- Учитывая неонацистские тенденции, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - можно было сформулировать отказ от переименования более благозвучно для тех, кто сейчас продавливает закон о признании бандеровцев героями Украины, ведь в названии проспекта не сказано, каких именно героев Сталинграда чествуют таким образом, а были герои и со стороны вермахта, причём не среди одних немцев, вот наш Федя Бондарчук неплохую им и заодно пресловутым кружевным шёлковым трусикам (откуда-то взявшимся у русской любовницы гителровца) кинооду на бюджетные миллионы сделал в своём "Сталинграде", как в песне "Коловрата": "спите спокойно, герои РОА"...  

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