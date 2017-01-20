Игиловцы убили пятерых турецких солдат в бою в Эль-Бабе

В результате нападение боевиков группировки «Исламское государство» в сирийском Эль-Бабе погибли пятеро турецких военных. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб Турции.

Инцидент произошел в 13.40 по местному времени (12.40 мск) в районе Сульфания. Как сообщается, террористы подорвали заминированный автомобиль рядом с группой турецких военных. Погибли пять человек, еще девять получили ранения.

Пострадавшие доставлены в больницу на лечение. Ранее сообщалось, что турецкие военные ликвидировали 38 боевиков ИГ.

Напомним, это не единственная "победа" игиловцев за последние сутки.

Часть древнеримского театра и знаменитый тетрапилон (четыре колонны) на территории древнего комплекса близ сирийского города Пальмира разрушили боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России группировка), сообщило в пятницу сирийское государственное телевидение. В частности, полностью разрушен фасад театра, констатирует телевидение.

Разрушения на территории объекта, занесенного в список наследия ЮНЕСКО, подтверждаются и спутниковыми фотографиями.

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