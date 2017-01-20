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Московский листок

Шубина в Минфине США сменит Мнучин: инициатор санкций поработает и при Трампе

Опубликовано 20.01.2017 в разделе комментариев 1

сша кризис силовигархия санкции минфин
Шубина в Минфине США сменит Мнучин: инициатор санкций поработает и при Трампе

Министерство финансов США после вступления в должность президента страны Дональда Трампа получит временного руководителя - Адама Шубина. Ранее он занимал пост заместителя главы этого ведомства, сообщают СМИ. 

Шубин курировал вопросы, связанные с борьбой с терроризмом и финансовой разведкой, а также отвечал за международные санкции, включая антироссийские. Он будет исполнять обязанности временного руководителя Министерства финансов до официального назначения на этот пост кандидата, выдвинутого Трампом, Стивена Мнучина, сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского Минфина. 

Мнучин также является приверженцем антироссийских санкций. 19 января, во время слушаний в сенате, он заявил о "100%-ной" их поддержке, передавало CNBC. В то же время он не исключил ослабления сдерживающих мер в случае достижения договоренностей с Москвой. 

Шубин - человек, обвинивший Путина в коррупции 

Шубин является уроженцем США. По данным Jewish Standard, он родился в Нью-Джерси в семье раввина, бежавшего в свое время из Европы от нацистов; окончил юридический факультет Гарвардского университета. По данным СМИ, несмотря на то, что фамилия Шубина похожа на русскую, он имеет польские корни. 

В Минфине США Шубин проработал 13 лет. Год назад, в конце января 2016 года, ведомство открыто обвинило президента РФ Владимира Путина в коррупции. Говоря об этом в документальном фильме британской телерадиокомпании BBC, Шубин подчеркнул, что США "уже много, много лет" знали о причастности главы российского государства к коррупционным схемам. 

"Мы видели, как он обогащает своих друзей и ближайших союзников и маргинализирует тех, кого он не считает своими друзьями. Неважно, идет ли речь о энергоресурсах или других госконтрактах, он помогает тем, кто, по его мнению, будет ему служить, и исключает тех, кто не будет. Для меня - это картина коррупции", - говорил тогда Шубин.

Самое интересное, что слова, оченки Шубина, "врага России" по должности, оправдываются не только в отношениях США и РФ, но и в отношениях с братской РФ, казалось бы, Белоруссией, которая типа в "союзной государстве" с Россией. Да, обогащение друзей для Путина вожнее и международных отношений. Именно поэтому Белоруссия, не богатая, в отличие от РФ природными ресурсами, вынуждена искать замену силовигархической нефти.

Видимо, народ Белоруссии, как и народ РФ, недавно обозванный нацией - в число друзей Путина не входит. Поэтому у народа растут коммунальные платежи, а зарплаты не растут. Так почему же Белоруссия должна жить лучше? "За всё надо платить" - а при буржуях и за дружбу лпатят. Так было при Ельцине (1996-й, когда "семибанкирщине" пришлось широко поделиться, чтобы удержать спивающегося Ельцина на троне), так и при Путине... Тут Шубин не ошибся, может, после увольнения его ждёт судьба Сноудена - и он наоткрывает силовигархии много секретов белого дома? Можно выдумать долгоиграющую "мульку" на Старой площади, можно уже задуматься... 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Ан написал 20.01.2017 18:43
давить паРашу беспощадно!
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