В Москве во время крещенских купаний скончался охранник храма

Во время обряда омовения на празднике Крещение Господне, которое проходило в районе Лефортово при храме Петра и Павла на Солдатской улице, скончался 53-летний охранник этого храма. Как сообщает Life.ru, мужчине стало плохо сразу же как он погрузился в ледяную воду. Спасатели и врачи, которые дежурили в праздничную ночь у купели, сразу же бросились ему помогать. Но медицинская помощь уже не понадобилась - медики лишь констатировали смерть мужчины.

Кстати, на следующее утро после крещенских купаний городские спасатели отрапортовали, что Крещенские купания прошли без происшествий. И вот сейчас выясняется, что кроме смерти охранника в ту ночь было зафиксировано более двадцати обращений к медикам.

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