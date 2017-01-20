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Московский листок

В Москве во время крещенских купаний скончался охранник храма

Опубликовано 20.01.2017 в разделе комментариев 2

церковь левиафан пастырь
В Москве во время крещенских купаний скончался охранник храма

Во время обряда омовения на празднике Крещение Господне, которое проходило в районе Лефортово при храме Петра и Павла на Солдатской улице, скончался 53-летний охранник этого храма. Как сообщает Life.ru, мужчине стало плохо сразу же как он погрузился в ледяную воду. Спасатели и врачи, которые дежурили в праздничную ночь у купели, сразу же бросились ему помогать. Но медицинская помощь уже не понадобилась - медики лишь констатировали смерть мужчины. 

Кстати, на следующее утро после крещенских купаний городские спасатели отрапортовали, что Крещенские купания прошли без происшествий. И вот сейчас выясняется, что кроме смерти охранника в ту ночь было зафиксировано более двадцати обращений к медикам.

 

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Геродот наших дней написал 20.01.2017 22:20
Распутин - самый известный купальщик в морозную погоду.
Как будем праздновать великую Февральскую револьцию ?
Есть идеи ?
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Церковь: никакой святости в купании нет
без названия написал 20.01.2017 21:57
Тонко чувствующий коньюнктуру редактор "сексомольца" Гусев разместил у себя интервью со священниками, которые вовсе не настаивают на крещенских купания. И - о боже - не видят в них никакой оздоровительной пользы
"Купание в проруби - это местная традиция. Церковь ее не осуждает, но и не призывает к этому. В самом чине праздника купание не содержится, - говорит настоятель Храма святых Космы и Дамиана в Шубине протоиерей Александр Борисов. - Церковь иногда организует хождение на Иордань, некоторые проруби выполнены в форме креста, освящаются священниками с молебном. Церковь не осуждает таких купаний, но предупреждает, что это - дело рискованное. Известны случаи, когда люди от резкого охлаждения заболевали и даже умирали. Поэтому мы не призываем окунаться в прорубь и повторяем, что никакого священнодействия в акте купания нет". http://www.mk.ru/social/2017/01/17/kreshhenie-2017-kogda-zapasatsya-svyatoy-vodoy-i-kupatsya-v-prorubi.html
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