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Московский листок

Рабочим из СМУ-77 не дали не только бастовать, но даже подать коллективную жалобу на невыплату

Опубликовано 20.01.2017 в разделе комментариев 0

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Рабочим из СМУ-77 не дали не только бастовать, но даже подать коллективную жалобу на невыплату

Столичная полиция 20 января задержала почти три десятка строителей, работавших на ООО "Горизонт" и СМУ-77 и не получивших заработную плату за несколько месяцев, сообщил сайту "ОВД-Инфо" активист Александр Зимбовский. Строители направлялись в Трудовую инспекцию, чтобы подать коллективную жалобу, однако в итоге почти все они оказались в ОВД "Орехово-Борисово Южное".

Активистка Елена Сидоренко сообщила, что наряды полиции встретили рабочих у здания инспекции и потребовали предъявить документы, но смотреть предъявленные паспорта на месте отказались и увезли людей в отделение, чтобы проверить их по базе. По ее данным, забрали 27 человек, а оставшихся двоих в итоге пустили в инспекцию.

В конце декабря прошло года Зимбовский рассказывал журналистам, что работники "Горизонта" несколько месяцев занимались строительством Московского центрального кольца, а также прокладывали трубы водопроводов в других местах города, но заработанные деньги не получили и решили протестовать, передает "Медиазона".

К их протесту присоединились сотрудники СМУ-77, которые работали на строительстве столичного метрополитена и тоже остались без зарплаты. По данным Зимбовского, всего зарплату не получили более тысячи человек, и не у всех были трудовые договоры. Эти люди работали не по месту жительства: они живут либо в других регионах России, либо в ближайшем зарубежье, уточнил активист.

По сведениям "Новой газеты", строителям должны в среднем 60 тысяч рублей на человека за один месяц работы.

Напомним, в Казахстане рабочие вынуждены прибегать в подобной ситуации сразу к голодовке, которая продолжается более двух недель. С 7 января в Мангистауской области десятки рабочих нефтесервисного предприятия Techno Trading LTD начали сегодня бессрочную акцию голодовки с требованием улучшения условий труда. Акция рабочих проходит в арендуемом помещении профсоюза в гостинице «Мерей» в селе Кызылтобе в Мунайлинском районе.

Участники голодовки требуют заключения дополнительного соглашения к коллективному договору, включающего гарантии о дополнительных выплатах, — включая выплаты за переработку и за вред здоровью, — а также требуют восстановить уволенных работников предприятия и прекратить гонения в коллективе. Также участники акции настаивают на том, чтобы решение о вынесении акта работодателем принималось по согласованию с профсоюзом.

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